Trendyol Süper Lig 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip, 2-1 kazandı.





Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 30 ile 75. dakikada Carlo Holse (2) kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü 49. dakikada Simon Banza attı.





Bu yenilginin ardından Trabzonspor 19 puanla 14. sırada kaldı. Samsunspor ise puanını 33 yaparak 3. sıradaki yerini korudu.





Bordo-mavililer önümüzdeki hafta sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.





Bu sezon 9 deplasman maçında 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Trabzonspor, galibiyet hasretini sürdürdü.





Maçtan önemli dakikalar:

4. dakikada Trabzonspor atağında ceza sahası içinde Yunus Emre Çift'ten seken top Banza'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.





27. dakikada Reeder Samsunspor atağında Holse'nin pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Schindler'in şutunda, meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.





30. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Reeder Samsunspor atağında Benasser'in ara pasında Holse, ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Danimarkalı oyuncunun plase vuruşunda top, Uğurcan Çakır'ın bacakları arasından ağlarla buluştu. 1-0





36. dakikada misafir takımın kazandığı serbest atışı Cham kullandı. Bu futbolcunun yaklaşık 20 metreden sert şutunda, kaleci Okan Kocuk topu son anda kornere gönderdi.

İKİNCİ YARI

49' Cham'ın kullandığı kornerde topa iyi yükselen Simon Banza, skora eşitlik getirdi: 1-1.





65' Arseniy Batagov, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yaptı. Top dışarı çıktı.





75' Korner organizasyonunda arka direkte topu tamamlayan Carlo Holse takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.





Mücadeleyi Samsunspor, 2-1 kazandı.





SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU





SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

Samsunspor - Trabzonspor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





Trabzonspor'da 2 değişiklik

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ise son oynadıkları Sipay Bodrum FK maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Güneş, Sipay Bodrum FK maçının ilk 11'indeki Ali Şahin Yılmaz ile Mendy'in yerine Serdar Saatçi ile Batahov'u sahaya sürdü.





Karadeniz derbisinde 2 takım 59. kez karşı karşıya geldi

Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanan 58 maçın 37'sini Trabzonspor kazanırken 11 karşılaşmada Samsunspor galip geldi, 10 maç berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor'un 110 golüne Samsunspor 44 golle cevap verdi. Geçen sezonki maçlarda Trabzon'da oynanan müsabakayı Trabzonspor 2-1, Samsun'daki maçı ise Samsunspor 3-1 kazandı.





Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu tamamen doldu

Karadeniz derbisinde Samsun'da oynanan karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Kapasitesi 33 bin 919 olan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nı kırmızı-beyazlı taraftarlar tamamen doldurdu. Bordo-mavili taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmayarak kendilerine ayrılan 1608 biletin tamamını aldı.Maç öncesinde stadyumun kuzey kale arkası tribünündeki Reeder Samsunspor taraftarları, koreografi yaptı.









TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



