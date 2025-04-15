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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması

16:5615/04/2025, Salı
AA
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Denis Draguş
Denis Draguş

Rizespor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Trabzonsporlu Denis Draguş'un son durumu belli oldu.

Trabzonsporlu futbolcu Denis Draguş'un sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiği duyuruldu.


Kulübün sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, Draguş'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.


Beşir, "Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Denis Draguş'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.






#Trabzonspor
#Denis Draguş
#Sakatlık
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