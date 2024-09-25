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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: 'Kas yaralanması tespit edildi'

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: 'Kas yaralanması tespit edildi'

15:1525/09/2024, Çarşamba
IHA
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Arseniy Batagov
Arseniy Batagov

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Umut Bozok ve Arseniy Batagov’un sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Kulübü, Umut Bozok ve Arseniy Batagov’un sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, her iki oyuncuda da kas yaralanması olduğunu belirtti.


Bordo-mavililerin sağlık kurulu başkanı Beşir, açıklamasında, “Futbol A takımımızın Gaziantepspor ile oynadığı maçtan sonra ağrı hisseden oyuncumuz Umut Bozok’un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Diğer oyuncumuz Arseniy Batagov’un ise takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık bölgesinde (Adduktor) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır” dedi.


Umut Bozok;
#Trabzonspor
#Umut Bozok
#Arseniy Batagov

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