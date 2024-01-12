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Spor

Onuachu Afrika Uluslar Kupası'na çağrıldı

Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, Afrika Uluslar Kupası için Nijerya Milli Takımı'na davet edildi.

10:42 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 11:02 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Onuachu dün oynanan Samsunspor maçında fileleri havalandırdı.
Onuachu dün oynanan Samsunspor maçında fileleri havalandırdı.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olan Nijerya Milli Takımı kadrosunda değişiklik yaşandı.


Sadiq Umar, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, yerine Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu davet edildi.


29 yaşındaki santrfor, ligde Antalyaspor, Galatasaray ve Rizespor maçlarında takımını yalnız bırakacak. Nijerya'nın 11 Şubat'a kadar sürecek turnuvada finale çıkması halinde Onuachu'nun kaçıracağı maç sayısı artacak.


Trabzonspor formasıyla 15 maça çıkan Onuachu, 9 gol atarken 3 de asist kaydetti.


Bordo-mavili takımda Nicolas Pepe ile Trezeguet de Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına çağrılmıştı.







#Trabzonspor
#Paul Onuachu
#Nijerya Milli Takımı
#Afrika Uluslar Kupası
1 gün önce
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