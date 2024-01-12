Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olan Nijerya Milli Takımı kadrosunda değişiklik yaşandı.

Sadiq Umar, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, yerine Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu davet edildi.

29 yaşındaki santrfor, ligde Antalyaspor, Galatasaray ve Rizespor maçlarında takımını yalnız bırakacak. Nijerya'nın 11 Şubat'a kadar sürecek turnuvada finale çıkması halinde Onuachu'nun kaçıracağı maç sayısı artacak.

Trabzonspor formasıyla 15 maça çıkan Onuachu, 9 gol atarken 3 de asist kaydetti.

Bordo-mavili takımda Nicolas Pepe ile Trezeguet de Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına çağrılmıştı.