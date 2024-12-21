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Trabzonspor'da 8 eksik var

Trabzonspor'da 8 eksik var

11:2021/12/2024, Cumartesi
AA
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Teknik direktör Şenol Güneş idmanda oyuncularına uyarılarda bulunuyor.
Teknik direktör Şenol Güneş idmanda oyuncularına uyarılarda bulunuyor.

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Sipay Bodrum FK'yı ağırlayacak, Bordo-mavili takımda 8 isim bu maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, Ozan Ergün yönetecek.


Ligin son 7 haftasında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak 4 puan toplayan bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yı yenerek kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.



Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puanla 15. sırada yer alıyor.


Sipay Bodrum FK ise 4 galibiyet, 2 beraberlik, 9 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 14 puanla 17. sırada bulunuyor.


Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov, Edin Visca ve Denis Draguş ile kart cezalısı Serdar Saatçi maçta forma giyemeyecek.




#Trabzonspor
#Bodrum FK
#Süper Lig

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