AVRUPA LİGLERİ

Trabzonspor'un eski futbolcusu koronavirüse yakalandı

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Güney Koreli futbolcu Suk Hyun-Jun'un yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suk, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor forması giymişti.

Suk, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor forması giymişti.

Fotoğraf: Tolga SAĞLAM / DHA

Fransa 2. Lig ekiplerinden Troyes'de top koşturan forvet oyuncusu Suk'ta koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

L'Equipe'in aktardığı habere göre 28 yaşındaki oyuncunun bir süredir kendisini iyi hissetmediği ve yapılan testler sonucunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı ifade edildi.

Suk Hyun-Jun, Fransa'da koronavirüs teşhisi konan ilk futbolcu oldu.

  • 2016-2017 sezonunda Trabzonspor'da oynayan Suk, bordo-mavili formayla 17 maça çıkmış ve 1 gol atmıştı.

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