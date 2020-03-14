Trabzonspor'un eski futbolcusu koronavirüse yakalandı

Fransa 2. Lig ekiplerinden Troyes'de top koşturan forvet oyuncusu Suk'ta koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

L'Equipe'in aktardığı habere göre 28 yaşındaki oyuncunun bir süredir kendisini iyi hissetmediği ve yapılan testler sonucunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı ifade edildi.

Suk Hyun-Jun, Fransa'da koronavirüs teşhisi konan ilk futbolcu oldu.

2016-2017 sezonunda Trabzonspor'da oynayan Suk, bordo-mavili formayla 17 maça çıkmış ve 1 gol atmıştı.