Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.
Trabzonspor, Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 30. haftasında pazar günü oynanacak bu maç öncesinde Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.
1. Uğurcan Çakır2. M.Taha Tepe
3. Erol Can Çolak
4. Arif Boşluk
5. Pedro Malheiro
6. Mustafa Eskihellaç
7. Ali Şahin Yılmaz
8. Serdar Saatçı
9. Stefan Savic
10. Salih Malkoçoğlu
11. Batista Mendy
12. Tim Jabol-Folcarelli
13. John Lundstram
14. Ozan Tufan
15. Okay Yokuşlu
16. Oleksandr Zubkov
17. Edin Vişça
18. Cihan Çanak
19. Anthony Nwakaeme
20. Denis Draguş
21. Danylo Sikan
22. Simon Banza
23. Enis Destan