Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu

Haber Merkezi
15:455/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.

Trabzonspor, Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 30. haftasında pazar günü oynanacak bu maç öncesinde Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.


Trabzonspor'un kamp kadrosu şu şekilde:

1.⁠ Uğurcan Çakır2.⁠ M.Taha Tepe

3.⁠ Erol Can Çolak

4.⁠ Arif Boşluk

5.⁠ Pedro Malheiro

6.⁠ Mustafa Eskihellaç

7.⁠ Ali Şahin Yılmaz

8.⁠ Serdar Saatçı

9.⁠ Stefan Savic

10.⁠ Salih Malkoçoğlu

11.⁠ Batista Mendy

12.⁠ Tim Jabol-Folcarelli

13.⁠ John Lundstram

14.⁠ Ozan Tufan

15.⁠ Okay Yokuşlu

16.⁠ Oleksandr Zubkov

17.⁠ Edin Vişça

18.⁠ Cihan Çanak

19.⁠ Anthony Nwakaeme

20.⁠ Denis Draguş

21.⁠ Danylo Sikan

22.⁠ Simon Banza

23.⁠ Enis Destan



#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı geldi! 11 il için alarm verildi: Sağanak ve kar geliyor!