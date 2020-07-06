Trabzonspor'un istediği Eduardo Henrique kimdir: Kaç yaşında, nereli, bonservisi ne kadar?
Trabzonspor'un istediği Eduardo Henrique kimdir?
Transfer dönemiyle birlikte birçok isim, takımlar için gündeme gelmeye başladı. Bu isimlerden birisi de Sporting Lizbon forması giyen Eduardo Henrique. Trabzonspor, Eduardo Henrique'yi kadrosuna katmak istiyor. Peki Eduardo Henrique kimdir? Eduardo Henrique kaç yaşında? Eduardo Henrique'nin bonservisi ne kadar? Eduardo Henrique nereli? Eduardo Henrique Trabzonspor durumu? Eduardo Henrique hakkında her şeyi haberimizden ve Yeni Şafak Spor'dan takip edebilirsiniz.
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Transfer dönemi geldi, oyuncuların isimleri takımlarla anılmaya başladı. Trabzonspor'da gelecek sezon için kadrosunu kuvvetlendirmek istiyor. Bordo-mavililer, Sporting Lizbon forması giyen Eduardo Henrique'yi kadrosuna katmak istiyor.
Eduardo Henrique kimdir?
17 Mayıs 1995 yılında Brezilya'da doğan Eduardo Henrique 25 yaşında. Futbola ülkesinin altyapısında başladı. Ardından Coimbra, Atletico MG, Internacional, Atletic PR, Belenenses SAD formaları giydi. Son olarak Internacional'dan Sporting Lizbon'a 3 milyon euro karşılığında transfer oldu. Ön libero olarak görev yapan 25 yaşındaki oyuncu 1.86 boyunda.
Eduardo Henrique'nin sözleşmesi ne zaman bitiyor?
Sporting Lizbon forması giyen Eduardo Henrique 2019 yılında Portekiz ekibine transfer olmuştu. 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Bu sezon oynadığı 22 karşılaşmada gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.
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