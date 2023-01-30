Bundesliga'da lider olan Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint Germain ile oynayacak olan kritik eşleşme öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.





Kış transfer döneminde kadrosuna Yann Sommer ve Daley Blind gibi isimleri kadrosuna katan Alman ekibi, beklenmedik bir hamle yaptı. Bu sezon Manchester City ile 26 maça çıkan, Portekizli sağ bek Joao Cancelo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak üzere.





Sezon sonuna kadar Cancelo'yu kiralayacağı öğrenilen Bayern Münih'in, satın alma opsiyonunun da olacağı, bu opsiyonun 70 milyon euro olacağı söyleniyor. Diğer taraftan 28 yaşındaki sağ bekin de Bayern Münih'e gitmeye sıcak bakması, transferin önünü açan etkenlerden biri oldu.





Bayern Münih, Manchester City'den Joao Cancelo’yu kiralık olarak kadrosuna kattı. (Sky Sport) pic.twitter.com/Kh5WETrmSI — SPOR (@yenisafakspor) January 30, 2023







