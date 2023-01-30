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Spor

Cancelo Bayern Münih'e kiralanıyor

Almanya Bundesliga lideri Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain eşleşmesi öncesi transfer döneminin bitimine 48 saatten daha az kala flaş bir hamle yaptı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:50 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bu sezon 26 maça çıkan Joao Cancelo, 2 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon 26 maça çıkan Joao Cancelo, 2 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Bundesliga'da lider olan Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint Germain ile oynayacak olan kritik eşleşme öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.


Kış transfer döneminde kadrosuna Yann Sommer ve Daley Blind gibi isimleri kadrosuna katan Alman ekibi, beklenmedik bir hamle yaptı. Bu sezon Manchester City ile 26 maça çıkan, Portekizli sağ bek Joao Cancelo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak üzere.


Sezon sonuna kadar Cancelo'yu kiralayacağı öğrenilen Bayern Münih'in, satın alma opsiyonunun da olacağı, bu opsiyonun 70 milyon euro olacağı söyleniyor. Diğer taraftan 28 yaşındaki sağ bekin de Bayern Münih'e gitmeye sıcak bakması, transferin önünü açan etkenlerden biri oldu.




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#Joao Cancelo
#Manchester City
#Bayern Münih
#Transfer
2 saat önce
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Cancelo Bayern Münih'e kiralanıyor
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