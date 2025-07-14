TSK Muaythai Milli Takımı CISM Muaythai Challenge Şampiyonası'nda 11 madalya kazandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Muaythai Milli Takımı, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Muaythai Challenge Şampiyonası'nda 3 altın, 4'er gümüş ve bronz madalya elde etti.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk defa düzenlenen organizasyonda Türkiye, 11 madalya ile genel sıralamada Tayland'ın arkasında yer alarak dünya ikincisi oldu.