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TSK Muaythai Milli Takımı CISM Muaythai Challenge Şampiyonası'nda 11 madalya kazandı

TSK Muaythai Milli Takımı CISM Muaythai Challenge Şampiyonası'nda 11 madalya kazandı

21:1914/07/2025, Pazartesi
AA
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TSK Muaythai Milli Takımı
TSK Muaythai Milli Takımı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Muaythai Challenge Şampiyonası'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Muaythai Milli Takımı, 3 altın, 4'er gümüş ve bronz madalya elde etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Muaythai Milli Takımı, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Muaythai Challenge Şampiyonası'nda 3 altın, 4'er gümüş ve bronz madalya elde etti.


Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk defa düzenlenen organizasyonda Türkiye, 11 madalya ile genel sıralamada Tayland'ın arkasında yer alarak dünya ikincisi oldu.


Şampiyonada madalya kazanan isimler şunlar:
Altın:
Zeliha Doğan (51 kilo), Murat Avcı (91 kilo), Zehra Doğan (54 kilo)

Gümüş:
Engin Özçelik (71 kilo), Bekir Karaömerlioğlu (60 kilo), Sevgi Doğan (57 kilo), Sudenur Basancı (63 kilo)

Bronz:
Oğuz Sever (75 kilo), Baver Önal (51 kilo), Abdüssamet Uğurlu (57 kilo), Ezgi Keleş (60 kilo)



#Türk Silahlı Kuvvetleri Muaythai Milli Takımı
#Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi Muaythai Challenge Şampiyonası
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