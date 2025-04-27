TUR 2025'in ilk etabını kazanan belli oldu

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ilk etabı olan Antalya - Antalya etabı, 23 ülkeden 160 sporcunun katılımıyla 132 kilometrelik parkurda tamamlandı. Etabın startı saat 10.20’de Atatürk Parkı’ndan verilirken 3 kilometre 200 metreyi nötralize (etap dışı) olarak pedal çeviren bisikletçilere gerçek start bu kilometreden sonra verildi. Bisikletçiler bu etabın ilk prim kapısı olan 43.6 kilometreye doğru mücadeleye başladı. Start sonrası Mevlana Caddesi’nden çıkan peloton (Ana Grup) içinde kopma görülmedi. Aspendos Bulvarı da toplu halde geçildi. 100. yıl Bulvarı kat edilirken ilk kaçışlar başladı. Ancak peloton kaçan küçük grupları yakın takibine aldı. 8’li bir grup 20 saniye kadar arayı açmayı başardı.

“Beni önde tutmak için inanılmaz bir iş başardılar. Bu ilk profesyonel zaferimden dolayı çok mutluyum. Geçen sene bisiklet kariyerimde büyük adım attım. Takımım bana inandı, bu galibiyetle ben de onları hayal kırıklığına uğratmadım. Geçen sene aynı finişte üçüncü olmuştum. Bu turu çok seviyorum. Hava şartları, organizasyon, konaklama ve eşsiz manzarası harika. Tekrar yarışmaktan dolayı çok mutluyum. Desteklenmeye devam edilirsem ikinci zafer kazanabilirim. 7. 8. etaplar bana daha uygun, diğer etapların zor olduğunu düşünüyorum.”