Türkiye EURO 2020 bileti için sahaya çıkıyor

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında bugün sahasında İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Karşılaşma TRT 1’den naklen yayımlanacak.

#Bugün. 🇹🇷 pic.twitter.com/3AARaTBC2z — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Kasım 2019

Cenk Tosun yok

Milli takımda, antrenmanda sakatlanan Cenk Tosun bugünkü İzlanda ve pazar günü oynanacak Andorra karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Sakatlığı süren İrfan Can Kahveci’nin bugün forma giymesi beklenmezken, kaptan Emre Belözoğlu’nun durumunun iyi olduğu bildirildi.

A Milli Takımı, İzlanda maçında beraberlik halinde bile Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi EURO 2020’ya katılmayı garantileyecek. Milliler, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası’na katılacağı grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunurken, rakip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Türkiye’nin liderlik yolundaki en önemli rakibi Fransa ise sahasında saat 22.45’de grubun iddiasız takımı Moldova’yı konuk edecek. Gruptaki diğer maçta yine TSİ 22.45’te Arnavutluk-Andorra maçı da oynanacak.

A Milli Takımı, gruptan çıkması halinde tarihinde 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılacak. Milli Takım, tarihinde daha önce 1996, 2000, 2008 ve son olarak 2016 yılındaki şampiyonada boy göstermişti.





Muhtemel 11'ler;

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.

Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz. İzlanda: Halldorsson, Ragnar Sigurdsson, Ari Freyr Skulason, Jon Fjoluson, Victor Palsson, Birkir Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Arnor Sigurdsson, Arnor Traustason, Kolbeinn Sigthorsson, Alfred Finnbogason.

2016 yılına benzeyen final

Türkiye ve İzlanda, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde de aynı grupta yer aldı. Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik’te 9 Eylül 2014’te rakibine 3-0 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı. Milliler, 13 Ekim 2015’te, gruptaki son maçında Konya’da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan’ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.

A Milli Takım, İzlanda karşısında, Türkiye’de oynadığı 5 maçın 2’sini kazanırken, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. İstanbul’da oynadığı 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde rakibini 5-0, 2015’te de Konya’da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde ise 1-0 mağlup etti.