Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Türkiye Gençler Golf Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Gençler Golf Şampiyonası tamamlandı

11:4420/05/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Türkiye Gençler Golf Şampiyonası tamamlandı
Türkiye Gençler Golf Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre İstanbul'da Silivri Golf Sahası'ndaki organizasyonda gross, A ve B kategorilerinde 10 kulüpten 66 sporcu sahaya çıktı.

Türkiye Gençler Golf Şampiyonası sona erdi. Turnuvada, erkeklerde Tuna Şahin 226 ( 10) gross skorla, kızlarda Ada Narin ise 226 ( 10) gross skorla şampiyon oldu.


Şampiyonada ilk 3'e giren isimler şunlar:


Kızlar Gross: 1. Ada Narin, 2. Deniz Sapmaz, 3. Ada Zorbozan


Erkekler Gross: 1. Tuna Şahin, 2. Semih Engez, 3. Tunç Aslan


Kızlar A: 1. Ada Narin, 2. Ekin Sude Sur, 3. Duru Taşkın


Erkekler A: 1. Ahmet Kodakoğlu, 2. İsmail Kaan Uygun, 3. Orhan Kuran


Kızlar B: 1. Tansa Tuna, 2. Zeynep Su Polat, 3. Sıla Çağlar


Erkekler B: 1. Emre Çakıl, 2. Kaan Demirkan, 3. Yasir Arda Özdemir.

#Türkiye Gençler Golf Şampiyonası
#Türkiye Golf Federasyonu
#golf
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS 2025 BAŞVURU TAKVİMİ: Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?