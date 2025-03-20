A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda RAMS Park'ta Macaristan'ı konuk etti. Ay-yıldızlı ekip rakibini 3-1 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesi önemli bir avantaj elde etti. Milli takımın golleri Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'den geldi. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında RAMS Park'ta Macaristan'ı ağırladı. Kritik mücadeleden 3-1 galip ayrılan ay-yıldızlı ekip, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti. Milli takımın golleri Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'den geldi.
TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI 11'LERİ
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
1' Maç başladı.
7' A Milli Takım, Kenan Yıldız'ın yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Hakem Ivan Kruzliak oyunu devam ettirdi.
9' Orkun Kökçü harika bir vuruşla, A Milli Takım'ı 1-0 öne geçirdi.
12' Uğurcan Çakır, Nagy'nin şutunda gole izin vermedi.
25' Schafer, Macaristan'a eşitliği getiren golü kaydetti.
27' Sakatlanan Kaan Ayhan'ın yerine oyuna Mert Müldür dahil oldu.
41' Orkun Kökçü gördüğü sarı kartın ardından rövanş öncesi cezalı duruma düştü.
45' İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
64' Macaristan'da sarı kart gören Nagy, rövanş maçında cezalı duruma düştü.
69' Oğuz Aydın'ın asistinde Kerem Aktürkoğlu, ay-yıldızlı ekibi yeniden öne geçirdi.
73' İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'ı 3-1 öne geçiren golü kaydetti.
90+4' Maç Türkiye'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
İki isim cezalı
Aday kadrodaki futbolculardan Arda Güler ve Merih Demiral, bugün oynanan Türkiye - Macaristan karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.
Maçla ilgili notlar
- Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev yapan Demir Ege Tıknaz ilk kez ay-yıldızlı kadroya davet edildi.
- A Milli Takım aday kadrosunda, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları nedeniyle yer almadı.
- Milli takımda antrenmana, ağrıları devam eden kaleci Mert Günok katılmadı. Tecrübeli file bekçisi bu karşılaşmanın maç kadrosunda yer almadı.
- Yunus Akgün de sakatlığı nedeniyle ay-yıldızlı ekibin kadrosundan çıkarıldı.