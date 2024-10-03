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Twente-Fenerbahçe: 1-1 (MAÇ ÖZETİ-VİDEO)

Twente-Fenerbahçe: 1-1 (MAÇ ÖZETİ-VİDEO)

Haber Merkezi
23:473/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Karşılaşmadan bir kare
Karşılaşmadan bir kare

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldı. Twente-Fenerbahçe maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Twente ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Temsilcimizin golünü 71. dakikada Dusan Tadic kaydederken, ev sahibi ekibin golünü ise 28. dakikada Michel Vlap attı.


Twente-Fenerbahçe maç özeti

2. dakikada Lammers'in savunma arasına pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Vlap'ın şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.


23. dakikada Fenerbahçe çok net bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Soldan topla hareketlenen En-Nesyri, Tadic'e verdiği pası ceza sahası içi sol çaprazda tekrar aldı. Bu oyuncunun yakın direğe şutunda, kaleci meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.


24. dakikadaki atağın devamında soldan Tadic ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Oosterwolde'nin altıpasın solundan dar açıdan şutunda, üst direğe çarpan top taca çıktı.


29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Steijn'in savunma arkasına pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topu kafayla arka direğe aşıran Regeer'in asistinde altıpasın solunda Vlap'ın şutunda, top filelerle buluştu: 1-0


32. dakikada ceza yayında buluştuğu topla Amrabat'tan sıyrılarak ceza sahasına giren Regeer'in şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.


İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.


Twente-Fenerbahçe maç özeti izle



#Fenerbahçe
#Twente
#Avrupa Ligi

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