UEFA Avrupa Ligi finaline doğru: Sevilla-Inter

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile karşılaşacak Inter, finale kadar namağlup geldi. İtalyan teknik adam Antonio Conte yönetimindeki Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde oynama hakkı elde etti. Milano temsilcisi, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında, finale kadar yaptığı 5 maçın tamamını kazandı. İtalyan ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandırdı, kalesinde ise 2 gol gördü.

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Borussia Dortmund ve Slavia Prag'ın F Grubu'nda 7 puanla üçüncü sırayı aldı. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden İtalya temsilcisi, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Son 32 turunda Ludogorets'i eleyen Inter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonraki maçlarını tek maç eleme sisteminde oynadı. Conte'nin öğrencileri, son 16 turunda Getafe, çeyrek finalde Bayer Leverkusen, yarı finalde de Shakhtar Donetsk'i geçerek finalin yolunu tuttu.

Inter-Servilla maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi final maçı 21 Ağustos Cuma günü saat 22.00'de oynanacak. Mücadele beIN Sports Haber ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

En golcü isim Lukaku

Inter'in bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü ismi Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku oldu. Yarı finalde Shakhtar Donetsk karşısında 2 gol atan 27 yaşındaki forvet, Ludogorets, Getafe, Bayer Leverkusen ve Shakhtar Donetsk maçlarında da birer gol atmayı başardı. Lukaku, üst üste 10 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında gol atmayı başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Inter'de Lautaro Martinez ve Christian Eriksen ikişer, Nicolo Barella, Danilo D'Ambrosio ve Cristiano Biraghi birer kez rakip fileleri havalandırdı.

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde şaşırtan skor: Inter final kapısını 5 golle açtı UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçında Inter ile Shakhtar, Almanya’nın Düsseldorf kentindeki Merkur Spiel Arena’da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Polonyalı hakem üçlüsü Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yönetti.Mücadele dengeli başladı. Karşılıklı ataklara birbirinin kalesini yoklayan takımlar, daha çok orta alanda geçen bir oyun sergiledi. Karşılaşmanın 19. dakikasında Barella’nın sağ kanttan ortasın Lautaro Martinez kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Maçtaki sayılı tehlikeli ataklardan biri golle sonuçlanırken, oyunun geneli kısır geçti. Mücadelenin ilk yarısında topla oynama yüzdesi Shakhtar’den yana olsa da skor tablosunda 1-0 önde olan taraf Inter oldu.İkinci yarıda golü daha çok arayan Inter, Shakhtar kalesine yüklenmeye başladı. Bu baskının sonucu 64. dakikada Danilo D’Ambrosio ile alan İtalyan ekibi, skoru 2-0’a getirdi. Farkı açarak biraz daha rahatlayan Inter, golleri de arka arkaya buldu. 74. dakikada Lautaro Martinez ile 78. dakikada da Romelu Lukaku ile ağları sarsan Inter, durumu 4-0 yaptı. Hız kesmeyen İtalyan ekibi 83. dakikada Romelu Lukaku ile farkı 5’e çıkardı.UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçında Shakhtar’ı 5-0 mağlup eden Inter, rahat bir skorla finale çıktı. Inter finalde Sevilla ile karşılaşacak. Final mücadelesi 21 Ağustos Cuma günü Köln’de oynanacak.Lukaku serisini 10 maça çıkardıInter'in Belçikalı santrforu Lukaku, üst üste 10 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu. 27 yaşındaki oyuncu, böylece kendisine ait rekoru geliştirdi.INTER-SHAKHTAR MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINYour 2020 #UELfinal! Sevilla or Inter? pic.twitter.com/tTjFmaBXQf— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 17, 2020