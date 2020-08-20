UEFA Avrupa Ligi final maçı ne zaman? Sevilla, Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi finaline doğru: Sevilla-Inter
UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ve Inter karşı karşıya gelecek. Her iki takımın toplam futbolcu değeri 924 milyon avro olarak dikkati çekiyor. Peki Sevilla, Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi final maçı ne zaman? Sevilla, Inter maçına dair bütün gelişmeleri Yeni Şafak Spor'dan takip edebilirsiniz.
Haber MerkeziAA
UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile karşılaşacak Inter, finale kadar namağlup geldi. İtalyan teknik adam Antonio Conte yönetimindeki Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde oynama hakkı elde etti. Milano temsilcisi, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında, finale kadar yaptığı 5 maçın tamamını kazandı. İtalyan ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandırdı, kalesinde ise 2 gol gördü.
Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Borussia Dortmund ve Slavia Prag'ın F Grubu'nda 7 puanla üçüncü sırayı aldı. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden İtalya temsilcisi, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.
Son 32 turunda Ludogorets'i eleyen Inter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonraki maçlarını tek maç eleme sisteminde oynadı. Conte'nin öğrencileri, son 16 turunda Getafe, çeyrek finalde Bayer Leverkusen, yarı finalde de Shakhtar Donetsk'i geçerek finalin yolunu tuttu.
Inter-Servilla maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi final maçı 21 Ağustos Cuma günü saat 22.00'de oynanacak. Mücadele beIN Sports Haber ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
En golcü isim Lukaku
Inter'in bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü ismi Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku oldu. Yarı finalde Shakhtar Donetsk karşısında 2 gol atan 27 yaşındaki forvet, Ludogorets, Getafe, Bayer Leverkusen ve Shakhtar Donetsk maçlarında da birer gol atmayı başardı. Lukaku, üst üste 10 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında gol atmayı başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Inter'de Lautaro Martinez ve Christian Eriksen ikişer, Nicolo Barella, Danilo D'Ambrosio ve Cristiano Biraghi birer kez rakip fileleri havalandırdı.
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