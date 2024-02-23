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Spor

Sparta Prag'a güçlü rakip

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kurası çekildi. Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag, dünya deviyle eşleşti.

14:24 - 23/02/2024 Cuma
Güncelleme: 14:32 - 23/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Sparta Prag, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etmişti.
Sparta Prag, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etmişti.

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Merkezi’nde yapıldı.


Kurada UEFA Avrupa Ligi’nde gruplarını lider bitiren Atalanta (İtalya), Brighton (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Liverpool (İngiltere), Rangers (İskoçya), Slavia Prag (Çekya), Villarreal (İspanya) ve West Ham United (İngiltere) ile son 16 play-off turunda rakiplerini eleyen Benfica (Portekiz), Milan (İtalya), Freiburg (Almanya) ve Karabağ (Azerbaycan), Sparta Prag (Çekya), Olimpik Marsilya (Fransa), Sporting Lizbon (Portekiz) ve Roma (İtalya) yer aldı.


Kura çekimini İrlandalı eski futbolcu ve 2024 UEFA Avrupa Ligi final elçisi John O’Shea gerçekleştirdi.Galatasaray’ı eleyen Sparta Prag, Liverpool ile eşleşirken, Azerbaycan ekibi Karabağ’ın rakibi ise Bayer Leverkusen oldu.


UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu maçları, 7 Mart-14 Mart tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali ise İrlanda’nın başkenti Dublin’de 22 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.


UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Sparta Prag - Liverpool

Olimpik Marsilya - Villareal

Roma - Brighton

Benfica - Rangers

Freiburg - West Ham United

Sporting Lizbon - Atalanta

Milan - Slavia Prag

Karabağ - Bayer Leverkusen




#UEFA
#Avrupa Ligi
#Sparta Prag
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