Kurada UEFA Avrupa Ligi’nde gruplarını lider bitiren Atalanta (İtalya), Brighton (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Liverpool (İngiltere), Rangers (İskoçya), Slavia Prag (Çekya), Villarreal (İspanya) ve West Ham United (İngiltere) ile son 16 play-off turunda rakiplerini eleyen Benfica (Portekiz), Milan (İtalya), Freiburg (Almanya) ve Karabağ (Azerbaycan), Sparta Prag (Çekya), Olimpik Marsilya (Fransa), Sporting Lizbon (Portekiz) ve Roma (İtalya) yer aldı.