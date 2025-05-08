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UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı: Manchester United-Tottenham

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı: Manchester United-Tottenham

23:558/05/2025, Perşembe
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı: Manchester United-Tottenham
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı: Manchester United-Tottenham

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun yarı finalinde Manchester United, Athletic Bilbao'yu toplamda attığı 7 gol ile eleyerek adını finale yazdırdı. Tottenham ise deplasmanda karşılaştığı Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 2-0'lik skor ile geçerek finalde Manchester United'ın rakibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United sahasında konuk ettiği Athletic Bilbao'yu rövanşta 4-1 toplamda ise 7-1'lik skor ile geçerek adını finale yazdırmayı başardı. Tottenham ise Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 2-0 ve toplamda ise 5-1'lik skor ile yenerek finale yükseldi. İki İngiliz ekibi
Manchester United
ile
Tottenham
UEFA Avrupa Ligi finalinde
kozlarını paylaşacak.

FİNALİN ADI: MANCHESTER UNİTED-TOTTENHAM

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Manchester United, sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Tottenham ise deplasmanda konuk olduğu Bodo/Glimt'i 2-0 yenerek final biletini aldı.


MANCHESTER UNITED EVİNDE DÖRT ATTI FİNALE ÇIKTI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final etabı tamamlandı. İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester United, sahasında İspanya La Liga ekibi Athletic Bilbao'yu konuk etti.


Old Trafford'ta oynanan müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çaldı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı ev sahibi geriden gelerek 4-1 kazandı. Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 72'nci ve 90+1'inci dakikada Mason Mount, 80'inci dakikada Casemiro ile 85'inci dakikada Rasmus Höjlund kaydetti. Athletic Bilbao'nun tek golü ise 31'inci dakikada Mikel Jauregizar Alboniga'dan geldi. Bu sonucun ardından ilk maçı da 3-0 kazanan Manchester United, adını finale yazdıran takım oldu.


TOTTENHAM FİNAL BİLETİNİ RAHAT ALDI

Gecenin diğer yarı final eşleşmesinde ise İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham, deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. Aspmyra'da oynanan maçta İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çaldı.


Karşılıklı pozisyonlarla geçen mücadeleyi Tottenham 2-0 kazandı. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 63'üncü dakikada Dominic Solanke ile 70'inci dakika Pedro Porro kaydetti. Bu sonucun ardından ilk maçı da 3-1 kazanan Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıktı.


Manchester United ile Tottenham'ı karşı karşıya getirecek Avrupa Ligi finali, 21 Mayıs Çarşamba günü İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda oynanacak.
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