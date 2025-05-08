UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı: Manchester United-Tottenham

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United sahasında konuk ettiği Athletic Bilbao'yu rövanşta 4-1 toplamda ise 7-1'lik skor ile geçerek adını finale yazdırmayı başardı. Tottenham ise Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 2-0 ve toplamda ise 5-1'lik skor ile yenerek finale yükseldi. İki İngiliz ekibi

Manchester United

ile

Tottenham

UEFA Avrupa Ligi finalinde