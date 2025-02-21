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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

14:3521/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İsviçre'nin Nyon kentinde Devler Ligi kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentinde Devler Ligi kuraları çekildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu müsabakalarının tamamlanmasının ardından son 16 turu kuraları çekildi. Devler Ligi'nde son 16 turu ile birlikte çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de netleşti. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşandı. Devler Ligi'nde son 16 turu, çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.


Son 16 turu eşleşmeleri şöyle:


Real Madrid-Atletico Madrid

Dortmund-Lille

PSV-Arsenal

Brugge-A.Villa

PSG-Liverpool

Benfica-Barcelona

Feyenoord-Inter

Bayern Münih-Leverkusen


Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:


PSG-Liverpool
/
Brugge-Aston Villa
Real Madrid-Atletico Madrid
/
PSV-Arsenal
Benfica-Barcelona
/
Dortmund-Lille
Bayern Münih-Leverkusen
/
Feyenoord-Inter

Yarı final eşleşmeleri


PSG-Liverpool / Brugge-Aston Villa
x
Real Madrid-Atletico Madrid / PSV-Arsenal
Benfica-Barcelona / Dortmund-Lille
x
Bayern Münih-Leverkusen / Feyenoord-Inter

Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşlar ise 11-12 Mart'ta oynanacak.


#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Real Madrid
#Benfica
#Inter

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