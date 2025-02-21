İsviçre'nin Nyon kentinde Devler Ligi kuraları çekildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu müsabakalarının tamamlanmasının ardından son 16 turu kuraları çekildi. Devler Ligi'nde son 16 turu ile birlikte çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de netleşti. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşandı. Devler Ligi'nde son 16 turu, çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
Son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
Real Madrid-Atletico Madrid
Dortmund-Lille
PSV-Arsenal
Brugge-A.Villa
PSG-Liverpool
Benfica-Barcelona
Feyenoord-Inter
Bayern Münih-Leverkusen
Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
PSG-Liverpool
/
Brugge-Aston Villa
Real Madrid-Atletico Madrid
/
PSV-Arsenal
Benfica-Barcelona
/
Dortmund-Lille
Bayern Münih-Leverkusen
/
Feyenoord-Inter
Yarı final eşleşmeleri
Yarı final eşleşmeleri
PSG-Liverpool / Brugge-Aston Villa
x
Real Madrid-Atletico Madrid / PSV-Arsenal
Benfica-Barcelona / Dortmund-Lille
x
Bayern Münih-Leverkusen / Feyenoord-Inter
Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşlar ise 11-12 Mart'ta oynanacak.
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