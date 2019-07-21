Umarım yararlı bir kamp olur

Sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını belirten tecrülebi hoca, “Genis bir kadromuz var. Hazırlıkların ilk bölümünde tüm oyuncuları görme şansımız oldu. Bu kadrodan sezon içinde yararlanacağımız bir kadro belirleyeceğiz. 8 Ağustos’ta oynayacagımız Avrupa Kupası ön eleme maçına kadar hazır olmaya çalışacağız. Avusturya’da oynayacağımız hazırlık maçları sonrasında kadromuz şekillenecek. Yeni transferlerin katılımıyla lige kadar hazır olacağımızı düşünuyorum. Umarım yararlı bir kamp dönemi geçirerek beklentilere cevap veririz” ifadelerini kullandı.

Fırtına Avusturya’da



Trabzonspor, yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmaları için Avusturya’ya gitti. 33 kişilik kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Onazi ve Fıratcan Üzüm’ün yanı sıra 19 Yaş Altı Milli takımına çağrılan Atakan Gündüz, Taha Tunç ile genç oyuncular Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, İsmail Karakaş, Furkan Yıldırım, Faruk Can Genç, Mert Kurt, Hüseyin Mert Kurt, Safa Kınalı, Berkay Sefa Kara ve Furkan Tütüncü yer almadı. Afrika Uluslar Kupası’nda ülkelerinin milli takımında mücadele eden Obi Mikel ile Caleb Ekuban’ın ilerleyen günlerde kampa dahil olacakları belirtildi. Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu da kafilede yer aldı. Ağaoğlu’nun kamp süresince takımla birlikte olmayı planladığı kaydedildi. Bu arada Fransa’nın Lille takımına transferi gündemde olan Yusuf Yazıcı’ya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.