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Ümit Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı: İsviçre'yi bıraktı Türkiye'yi seçti

2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri’nde Hırvatistan ve Sırbistan ile karşılaşacak olan Ümit Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı. Kadroda yer alan isimlerden Mohamed Zeki Amdouni dikkat çekti. Annesi Tunuslu babası Türk olan futbolcu İsviçre'de doğmuştu. Genç oyuncu İsviçre genç takımını bırakarak artık Türkiye için oynayacağını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Mohamed Zeki Amdouni
Mohamed Zeki Amdouni

Ümit Milli Futbol Takımı’nın haziran ayında başlayacak 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde, 26 Mart Cuma günü Zagreb’te Hırvatistan ve 30 Mart Salı günü Alanya’da Sırbistan U21 Milli Takımları ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 21 Mart Pazar günü toplanacak.

Millilerin Hırvatistan ve Sırbistan maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi;
  • Kaleciler: Berke Özer (KVC Westerlo), Doğan Alemdar (Kayserispor), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)
  • Defans: Ahmet Gülay (Aytemiz Alanyaspor), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir), Şefik Abalı (FC Wacker Innsbruck), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Erdoğan Kaya (Turgutluspor), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Bünyamin Balcı (Antalyaspor)
  • Orta Saha: Burak İnce (Altınordu), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Kartal Kayra Yılmaz (Ümraniyespor), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Kerem Atakan Kesgin (Sivasspor), Abdussamed Karnuçu (Tarsus İdman Yurdu), Melih İbrahimoğlu (Heracles Almelo), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Batuhan Kör (Bursaspor)
  • Forvet: Yusuf Barası (Az Alkmaar), Enis Destan (Altınordu), Gökdeniz Bayrakdar (Antalyaspor), Mohamed Zeki Amdouni (FC Stade Lausanne Ouchy), Ali Akman, Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü)

Mohamed Zeki Amdouni kimdir?

Futbolculuk kariyerine İsviçre'nin Servette ekibinde başlayan genç isim sonrasında sırasıyla Meyrin, Etoile Rouge, Etoile Carouge ve Stade-Lausanne formaları giydi. Sol kanat ve santrfor bölgelerinde oynayabilen Amdouni bu sezon 21 lig maçında 767 dakika süre alırken 6 gol 4 asistlik bir performans gösterdi. Kasım 2019'da İsviçre U20 Milli Takımı'yla iki maça çıktı. Bu süreçte Tunus U21 Milli Takımı'ndan da davet aldı.

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