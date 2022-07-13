Spor Umut Nayir kapışması
TRANSFER

Umut Nayir kapışması

Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor, Giresunspor'un satış listesinde bulunan Umut Nayir ile ilgileniyor.

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Kerim Baştan Yeni Şafak
Umut Nayir kapışması
Umut Nayir

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, 29 yaşındaki forvet oyuncusu Umut Nayir için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Tecrübeli futbolcu için şuana kadar Fraport TAV Antalyaspor ile Adana Demirspor'un girişimde bulunduğu ifade edilirken, Gaziantep FK, Ankaragücü ve Ümraniyespor'un da durum hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Öte yandan Antalyaspor'un, geçtiğimiz sezonun devre arasında da Umut Nayir için resmi teklifte bulunduğu ve teknik direktör Nuri Şahin'in ısrarla istemesi sebebiyle Antalya'ya daha yakın olduğu kaydedildi.

Umut, geçtiğimiz sezon Giresunspor formasıyla çıktığı 24 maçta 9 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

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