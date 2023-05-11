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Spor

Umut Nayir'den Beşiktaş sorusuna yanıt

Ümraniyespor forması giyen Umut Nayir transfer iddialarına ilişkin, "Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti. Nasıl hislerim olduğunu herkes biliyor. O gün gelirse konuşuruz." dedi.

23:45 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Umut Nayir

Umut Nayir

Spor Toto Süper Lig'de Ümraniyespor forması giyen ve bonservisi Eyüpspor'da olan Umut Nayir, önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş sorusuna yanıt verdi

"Yeniden Beşiktaş forması giymek ister misin?" sorusuna Umut Nayir, "Büyük takım hayali kuran biri değilim. Onu da o mutlulukları da yaşadım. Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti. Nasıl hislerim olduğunu herkes biliyor. O gün gelirse konuşuruz." yanıtını verdi.

Bu sezon Ümraniyespor'da 29 maçta süre alan Umut Nayir, 16 gol ve 3 asist kaydetti.

29 yaşındaki oyuncu, 2018-2021 yılları arasında Beşiktaş forması giymişti.



#Umut Nayir
#Beşiktaş
#Ümraniyespor
1 saat önce
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