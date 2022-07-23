Spor Umut Nayirin yeni takımı belli oldu
TRANSFER

Umut Nayir'in yeni takımı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da forma giyen Umut Nayir, TFF 1. Lig temsilcisi Eyüpspor ile prensipte anlaşmaya vardı.

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Kerim Baştan Yeni Şafak
Umut Nayirin yeni takımı belli oldu
Umut Nayir

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen ve takımıyla gelecek sezona kadar sözleşmesi bulunan Umut Nayir, yeni sezon kadro planlamasında yer almayacağının kendisine iletilmesinin ardından Eyüpspor ile prensip anlaşması sağladı.

Eyüpspor'un, Giresunspor'a bonservis bedeli ödeyeceği ve ödeme planı üzerinden görüşmelerin tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Giresunspor formasıyla çıktığı 32 maçta 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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