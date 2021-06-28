Unai Simon'dan turnuva tarihine geçecek hata

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Uğur Dündar'dan Aslı Baykal'a jet yanıt: Acaba siz Halk TV'yi CHP'nin parasıyla mı aldınız?

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile gazeteci Uğur Dündar'ın kavgası giderek kızışıyor. Baykal, Dündar'ın Halk TV'yle ilgili eleştirisine yanıt vermiş, "The Marmara Otel'de yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz, reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz" demişti. Dündar'ın cevabı gecikmedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar, "Sn.Aslı Baykal, Halk TV' Baykal ailesininken, 7 yıl boyunca tek kuruş almadan reyting rekorlu programlar yaptım. Acaba siz Halk Tv'yi kaç paraya aldınız? Faturanız var mı? Yoksa Tv CHP'nin parasıyla mı alındı?" ifadelerini kullandı.