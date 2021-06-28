Unai Simon'dan turnuva tarihine geçecek hata

EURO 2020 Son 16 Turu maçında Hırvatistan, Parken Stadyumu'nda İspanya ile karşı karşıya geldi.
Mücadelede 20. dakika oynanırken İspanya kalecisi Unai Simon, kendisine atılan geri pası kontrol etmek isterken ayağının altından kaçırdı ve takımını 1-0 geriye düşürdü.
İşte Unai Simon'un turnuva tarihine geçen hatası:
⚽GOOLL! İspanya kalecisi Unai Simon'dan uzun yıllar unutulmayacak, inanılmaz bir hata! Hırvatistan öne geçiyor!#EURO2020 #CRO #ESP pic.twitter.com/kOEaml83E8
⚽GOOLL! İspanya kalecisi Unai Simon'dan uzun yıllar unutulmayacak, inanılmaz bir hata! Hırvatistan öne geçiyor!#EURO2020 #CRO #ESP pic.twitter.com/kOEaml83E8— TRT Spor (@trtspor) June 28, 2021