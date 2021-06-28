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Unai Simon'dan turnuva tarihine geçecek hata

EURO 2020 Son 16 Turu'nda Hırvatistan ile İspanya, Danimarka'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin 20. dakikasında İspanya kalecisi Unai Simon'un yaptığı büyük hata sonrası Hırvatistan 1-0 öne geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Unai Simondan turnuva tarihine geçecek hata
Bir süre sonra taraftarlardan gelen destek alkışlarına Unai Simon böyle karşılık verdi.
Unai Simondan turnuva tarihine geçecek hata
Reuters
Unai Simon yediği gol sonrası büyük üzüntü yaşadı.
Unai Simondan turnuva tarihine geçecek hata
İspanya kalecisi Simon'u arkadaşları teselli etti.

EURO 2020 Son 16 Turu maçında Hırvatistan, Parken Stadyumu'nda İspanya ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede 20. dakika oynanırken İspanya kalecisi Unai Simon, kendisine atılan geri pası kontrol etmek isterken ayağının altından kaçırdı ve takımını 1-0 geriye düşürdü.

İşte Unai Simon'un turnuva tarihine geçen hatası:

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Ayağının altından kaçırdı

Ayağının altından kaçırdı

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