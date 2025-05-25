Union Saint-Gilloise 90 yıl sonra şampiyon oldu

Belçika 1. Futbol Ligi (Pro Lig) son hafta maçında Royale Union Saint-Gilloise, Gent'i 3-1 yenerek 90 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.
Joseph Marien Stadyumu'ndaki maçta Hırvat forvet Franjo Ivanovic 11. dakikada attığı golle ev sahibi Union'u 1-0 öne geçirdi.
Gent'in İzlandalı santraforu Andri Gudjohnsen, 45. dakikada skoru eşitledi.
İkinci yarıda üstünlüğe tekrar ele geçiren ev sahibi ekip Kanadalı forveti Promise Akinpelu'nun 68 ve 75. dakikada kaydettiği iki golle galibiyete uzandı.
Belçika'da normal sezonu 3. bitiren Union Saint-Gilloise, 1934-35 sezonundan sonraki ilk, toplamda ise 12. şampiyonluğunu kazandı.