Spor Villarrealden TFFye teşekkür
FUTBOL FUTBOL

Villarreal'den TFF'ye teşekkür

Kulüpler Birliği Vakfı ve LaLiga iş birliğinde düzenlenen Dostluk Turnuvası'na katılan İspanya'nın Villarreal Kulübü, kendilerini Riva'da ağırlayan Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) özel olarak teşekkür etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Villarrealden TFFye teşekkür
Miguel Angel Tena'ya forma hediye edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, turnuva süresince TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde konaklayan Villarreal'in futbol direktörü Miguel Angel Tena, dönüş yolculuğu öncesi TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile bir araya geldi.

Miguel Angel Tena, başta TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yönetim kurulu olmak üzere, ev sahipliği ve gösterilen misafirperverlikten dolayı kendilerine bu imkanı sağlayan herkese teşekkürlerini sundu.

  • Buluşmada Kadir Kardaş, Tena'ya A Milli Takım forması verdi. Tena da İspanya kulübünün simgesi olan sarı denizaltı, forma ve flama takdim etti.
En iyisi Katar

'En iyisi Katar'

​FIFA Başkanı Infantino'dan Dünya Kupası itirafı
Milli takımı bıraktı

Milli takımı bıraktı

​Eden Hazard Belçika'ya veda etti
Önünü kesmeyiz

'Önünü kesmeyiz'

​Çağdaş Atan, oyuncularına gelen teklifler hakkında konuştu.
İddialara yanıt verdi

İddialara yanıt verdi

​Cristiano Ronaldo Al Nassr'a transfer olacak mı?
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Rekor kıracak

Rekor kıracak

​Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu
'En iyi şekilde <br>dönmek istiyorum'

'En iyi şekilde
dönmek istiyorum'

​Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a hazır bir şekilde dönmenin planlarını yapıyor.
Çeyrek final maçları <br>ne zaman oynanacak?

Çeyrek final maçları
ne zaman oynanacak?

​2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
6 sprint yarışı

6 sprint yarışı

​Yarışların olacağı ülkeler belli oldu
Portekiz'den <br>sansasyonel galibiyet

Portekiz'den
sansasyonel galibiyet

Ronaldo'nun yedek başladığı maçta Portekiz şov yaptı.
39'luk delikanlı!

39'luk delikanlı!

​Pepe, Dünya Kupası'nda attığı golle tarihe geçti.
Hakimi'den <br>dikkat çeken gönderme

Hakimi'den
dikkat çeken gönderme

​Fas'ın İspanya'yı elediği maçta kimsenin fark edemediği detay.
Gençler beğenildi <br>Villarreal kazandı

Gençler beğenildi
Villarreal kazandı

​Galatasaray hazırlık maçında İspanyol rakibine kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.