Wesley Sneijder: Depremzedelere yardım kampanyasını uluslararası bir projeye çevireceğim

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için yardım projesi başlattı.

Sneijder, Türkiye'de yaşanan deprem felaketini duyduktan sonra çok üzüldüğünü belirterek, "İstanbul'daki arkadaşlarıma deprem bölgesi için ne yapmamız gerektiğini sordum." ifadelerini kullandı. Hollandalı yıldız, Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu söyleyerek, "Beni nasıl karşıladıklarını ve nasıl yolcu ettiklerini unutamam. Türk insanının misafirperverliği çok ayrı." dedi.

Yaşanan deprem felaketi sonrası harekete geçtiğini ifade eden Sneijder, depremzedelere yardım için Türkiye ve Suriye bayraklı pazubent projesini hayata geçirdiğini açıkladı.

Elde ettiğimiz tüm gelirler de depremzedelere aktarılacak

Wesley Sneijder, Hollanda Ligi'nde geçen hafta oynanan maçlarda takım kaptanlarının Türkiye ve Suriye pazubentleri ile sahaya çıktığı belirkterek şunları kaydetti:

"Hollanda Ligi'nde yer alan 18 takım kaptanlarına geçtiğimiz hafta sonu oynanan lig maçlarında takmaları için pazubentlerini gönderdim. Kaptanlar bu pazubentleri takarak maçlara çıktılar. Maç sonlarında da açık artırma usulüyle satışa sunulmak üzere hem pazubentler hem de formalar imzalanarak bize geri gönderildi. Biz de bunları depremzedelere maddi destek sağlamak için satışını yapacağız. Elde ettiğimiz tüm gelirler de depremzedelere aktarılacak."

Bu projeyi uluslararası bir desteğe çevirmek istediğini belirten Galatasaray'ın eski yıldızı, "Hafta sonu İtalya'ya giderek kulüpler ve futbolcu arkadaşlarımla görüşeceğim. Kendilerinden depremzedelere yardım için imzalı formalarını isteyeceğim. Hollanda'da başlattığımız projeyi uluslararası yardım kampanyasına çevireceğim." dedi.







