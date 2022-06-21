Spor West Ham United Orkun Kökçüyü istiyor
TRANSFER

West Ham United Orkun Kökçü'yü istiyor

Premier Lig'i geçen sezon 7. sırada tamamlayan West Ham United, milli futbolcumuz Orkun Kökçü'yü transfer etmek için harekete geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
West Ham United Orkun Kökçüyü istiyor
Orkun Kökçü, milli takım formasıyla 16 maça çıktı.

Geçen sezon Feyenoord'un UEFA Konferans Ligi'nde finale çıkmasında en büyük paylardan birine sahip olan genç orta saha oyuncusu, transfer piyasasının gözde futbolcularından biri haline geldi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre West Ham United, 21 yaşındaki milli futbolcu Orkun Kökçü'yü istiyor. İngiliz ekibi son olarak Rennes'den 26 yaşındaki Faslı defans oyuncusu Nayef Aguerd'i kadrosuna kattığını açıklamıştı.

  • Orkun Kökçü bu sezon Feyenoord formasıya 51 maça çıkarken 9 gol ve 9 asist yaptı. Milli futbolcumuzun transfermarkt piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak gözüküyor.

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