West Ham United Orkun Kökçü'yü istiyor

Geçen sezon Feyenoord'un UEFA Konferans Ligi'nde finale çıkmasında en büyük paylardan birine sahip olan genç orta saha oyuncusu, transfer piyasasının gözde futbolcularından biri haline geldi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre West Ham United, 21 yaşındaki milli futbolcu Orkun Kökçü'yü istiyor. İngiliz ekibi son olarak Rennes'den 26 yaşındaki Faslı defans oyuncusu Nayef Aguerd'i kadrosuna kattığını açıklamıştı.
- Orkun Kökçü bu sezon Feyenoord formasıya 51 maça çıkarken 9 gol ve 9 asist yaptı. Milli futbolcumuzun transfermarkt piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak gözüküyor.