West Ham United Orkun Kökçü'yü istiyor

Gündem

İstanbul'un metro gerçeği: CHP'li İBB göreve geldiğinden bu yana tek bir projeye başlanmadı

AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplenmeyi alışkanlık haline getiren CHP'li İBB, İstanbul'un çeşitli noktalarına "Dünyada aynı anda 10 metro yapan tek şehir" yazılı afişler astı. İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinden bu yana yeni bir metro inşaatına başlanmadığı gibi AK Parti’nin açmak üzere olduğu metrolarda da 3 yıldır herhangi bir ilerleme kaydedilmedi.