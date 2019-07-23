Yacine Brahimi Katar takımına transfer oldu

Porto ile sözleşmesi sona eren ve Türkiye’de adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Yacine Brahimi’nin yeni takımı belli oldu.

29 yaşındaki Cezayirli oyuncu Al Rayyan takımı ile sözleşme imzalamak için Katar’a gitti. Havaalanında bizzat Al Rayyan başkanı tarafından karşılanan yıldız oyuncunun son görüşmeleri gerçekleştirerek imza atacağı öğrenildi.

2014 yılında Porto’ya 6.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Brahimi, Portekiz ekibinde 215 maçta 54 gol ve 43 asistlik performans ortaya koydu.