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Yaya Toure 4. Lig ekibi Leyton Orient'te antrenmanlara çıkıyor

Yaya Toure 4. Lig ekibi Leyton Orient'te antrenmanlara çıkıyor

Kariyerinde Barcelona ve Manchester City gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen Yaya Toure, İngiltere 4. Lig (League Two) ekiplerinden Leyton Orient ile antrenmanlara çıkıyor.

Haber Merkezi AA
Yaya Toure

Yaya Toure

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 37 yaşındaki yıldız futbolcunun antrenman fotoğrafı paylaşılarak, "Lig 2 buna henüz hazır değil! Efsane oyuncu Yaya Toure, bizimle antrenmanlarını sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Kulübe röportaj da veren Fildişi Sahilli yıldız, "Son dakikasına kadar keyif almak istiyorum, çünkü futbol benim her şeyim. Onsuz yaşamak benim için çok zor." değerlendirmesinde bulundu.

  • Afrika'da 2011, 2012, 2013 ve 2014'te üst üste 4 kez yılın futbolcusu seçilen Yaya Toure, Barcelona ile iki lig ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Manchester City formasıyla da 3 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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