Yeni Mersin idmanyurdu, Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u konuk edecek

Macit Özcan Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen antrenmanlarda takım, teknik heyet gözetiminde taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Ligde 14 puanla 16'ncı sırada yer alan Mersin ekibinde tek hedef Beyoğlu Yeni Çarşıspor önünden 3 puanla ayrılmak. Takımda herkesin 3 puana odaklandığını söyleyen teknik direktör Ahmet Cingöz, “Karacabey maçında futbolun kötü cilvesi bizlerle beraberdi. Umarım bir daha bu tür şeyler yaşamayız. Şiddetli şekilde 3 puana ihtiyacımız var ve bu hafta Beyoğlu maçıyla da bunu sağlayacağımıza inanıyorum. Çok iyi çalışıyoruz. Rakiplerin analizini iyi yapıyoruz. Oyuncular da buna karşılık veriyor. Sadece sonuca dökülmesi gerekiyor. Umarım o da bu hafta başlayacak. Bundan sonra hedefimiz seri galibiyetler” diye konuştu.