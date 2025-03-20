Yeni Mersin idmanyurdu, Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u konuk edecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Yeni Mersin İdmanyurdu, cumartesi günü ağırlayacağı Beyoğlu Yeni Çarşıspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Macit Özcan Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen antrenmanlarda takım, teknik heyet gözetiminde taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Ligde 14 puanla 16'ncı sırada yer alan Mersin ekibinde tek hedef Beyoğlu Yeni Çarşıspor önünden 3 puanla ayrılmak. Takımda herkesin 3 puana odaklandığını söyleyen teknik direktör Ahmet Cingöz, “Karacabey maçında futbolun kötü cilvesi bizlerle beraberdi. Umarım bir daha bu tür şeyler yaşamayız. Şiddetli şekilde 3 puana ihtiyacımız var ve bu hafta Beyoğlu maçıyla da bunu sağlayacağımıza inanıyorum. Çok iyi çalışıyoruz. Rakiplerin analizini iyi yapıyoruz. Oyuncular da buna karşılık veriyor. Sadece sonuca dökülmesi gerekiyor. Umarım o da bu hafta başlayacak. Bundan sonra hedefimiz seri galibiyetler” diye konuştu.
Taraftarların takıma desteklerini devam ettirmelerini isteyen Cingöz, puan tablosundaki can sıkıcı görüntüyü en kısa zamanda gidermenin peşinde olduklarını kaydetti. Cingöz, “Taraftarlarımız puan tablosuna baktıklarında, tabii ki endişeye kapılabilirler. Biz de bunu, endişe kısmını görüyoruz. Ama bununla ilgili olağanüstü bir istek ve çalışma içerisindeyiz. Tek düşüncemiz şu an Mersin İdmanyurdu’nu en iyi yere, en çabuk zamanda getirmek. Bundan başka hiçbir düşüncemiz yok. Hedefimiz, kaos bölgesinden bu takımı kurtarmak” dedi.
22 Mart Cumartesi günü Mersin Stadyumu’nda oynanacak olan Yeni Mersin İdmanyurdu - Beyoğlu Yeni Çarşıspor karşılaşması saat 14.00’de başlayacak.