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Spor

Yeni transferler erteleme maçında oynayamayacak

Trendyol Süper Lig'de erteleme maçlarının oynanması planlanan tarihler sonrası (25-26-27 Ağustos) yapılan transferler, müsabakalarda forma giyemeyecek.

12:20 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bailly - Sanchez - Stambouli

Bailly - Sanchez - Stambouli

Süper Lig'in 3. haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe-Başakşehir, İstanbulspor-Galatasaray ve Adana Demirspor-Beşiktaş maçları, ileri bir tarihe ertelenmişti.


Erteleme maçlarının oynanması planlanan tarihler sonrası (25-26-27 Ağustos) yapılan transferler, müsabakalarda forma giyemeyecek.


Fenerbahçe'de eksik yok

Fenerbahçe 27 Ağustos'ta oynanması planlanan Başakşehir maçı sonrası transfer yapmadığı için sakat ve cezalı futbolcular hariç tüm oyuncularından yararlanabilecek.


Galatasaray'da 2 eksik

Galatasaray'ın İstanbulspor maçının ilk tarihinden sonra kadrosuna kattığı Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele kritik müsabakada forma giyemeyecek.


Beşiktaş 3 yeni transferden yararlanamayacak

Beşiktaş'ta ise Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, Adana Demirspor deplasmanında yerini alamayacak.



Adana Demirspor'da 10 eksik

Adana Demirspor'da ise Beşiktaş maçının ilk tarihi sonrası transfer edilen Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş zorlu maçta forma giyemeyecek.


Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli ve Ertaç Özbir de Beşiktaş'a karşı süre alamayacak.







#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Adana Demirspor
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