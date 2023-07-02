|
Spor

Yerli Vardy Emrecan Bulut

Süper Lig devi Beşiktaş'ın TFF 2. Lig ekibi Somaspor'dan kadrosuna kattığı Emrecan Bulut, fabrika işçiliğinden çıkıp gerçek bir peri masalının kahramanı oldu. 20 yaşındaki futbolcu, hayalini bile kuramadığı duygular yaşadığını söyledi.

14:28 . 2/07/2023 Pazar
DHA
Emrecan Bulut'un yükselişi Jamie Vardy'e benzetildi.

Emrecan Bulut'un yükselişi Jamie Vardy'e benzetildi.

Son yıllarda amatör ligden gençleri A takıma alarak vitrine çıkaran Manisa'nın mütevazı ilçe takımı Somaspor'daki tek sezonluk performansıyla parlayan Emrecan Bulut, amatör olarak futbol oynayıp, uzun süre fabrika işçiliği yaparken kendisini Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde buldu.


1,5 yıl fabrikada çalıştı

Ardahan'da doğarak futbola Manisa'daki amatör Yunusemre Belediyespor'da başlayan Emrecan, koronavirüs pandemisi dönemi nedeniyle kariyerinin henüz başında yeşil sahadan koptu. Pandemi yüzünden amatör liglere ara verilince 2020-21 arasını futboldan uzak geçiren Emrecan, genç yaşında bir buzdolabı fabrikasında işçi olarak çalışmaya başlayarak 90 kiloya kadar çıktıktan sonra sahalara yine amatör ligdeki Karaköy SFK'da döndü.




Basatemür keşfetti

Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün dikkatini çeken genç futbolcu, geçen sezon başında 3 yıllığına siyah-beyazlılara transfer olarak 19 Temmuz 2022'de kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesine imza attı. Henüz 20 yaşındaki futbolcu ilk yılında 2. Lig'de 15, Türkiye Kupası'nda 1 gol attı. Genç yaşına rağmen 2. Lig'de gol krallığı yarışını üçüncü sırada bitiren Emrecan, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından beğenilince Somaspor'a 5 milyon TL bonservis kazandırarak İstanbul'un yolunu tuttu.


Vardy gibi

Genç yaşında fabrika işçiliğinden başlayarak 1 yıl profesyonel futbol oynayıp Beşiktaş'a transfer olan Emrecan Bulut, hikayesiyle futbolseverlere İngiliz yıldız Jamie Vardy'i hatırlattı. Emrecan gibi fabrikada çalışan, uzun yıllar amatör liglerde oynayan Jamie Vardy, 2016 yılında Leicester City takımıyla İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. Dünyanın en zorlu liglerinden birinde şampiyon olmadan 6 sene öncesine kadar amatör kümede top koşturan, 10 sene önce fabrikada çalışan Jamie Vardy, peri masalını İngiltere Milli Takımı'na seçilerek taçlandırmıştı.


Vardy, karbon fiber üreten bir fabrikada işçi olarak çalışıyordu.

"Hayalini bile kuramazdım"

Fabrikada çalışan amatör bir futbolcuyken Beşiktaş'a imza atan Emrecan Bulut, transferiyle özel açıklamalar yaptı. Kısa süre önceye kadar böyle bir hayal bile kuramadığını söyleyen 20 yaşındaki futbolcu, "İnanılmaz güzel duygular yaşıyorum. Henüz 1 sene öncesine kadar Beşiktaş gibi çok büyük bir kulübe transfer olabileceğimin hayalini bile kurmuyordum. Somaspor'da profesyonel olup 2. Lig'de forma giymeye başlayana kadar futbolla, kariyerimle ilgili bir planım bile yoktu. Profesyonel olarak oynamaya başladıktan sonra birden talipler artmaya başladı. Talipleri görünce hayal kurmaya başladım" dedi.


Futbol sahalarından koptuğu pandemi döneminde Manisa'da buzdolabı parçaları yapan bir fabrikada 1,5 seneden fazla işçi olarak çalıştığını söyleyen Emrecan, Beşiktaş'ta uzun yıllar görev yapıp her genç futbolcu gibi artık A Milli Takım'da da forma giymeyi hayal ettiğini dile getirdi.







#Beşiktaş
#Emrecan Bulut
#Jamie Vardy
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni satış fırsatını duyurdu: TOKİ arsa satışı hangi illerde 2023