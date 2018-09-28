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Eveton'a Yerry Mina'da kötü haber: En az 3 hafta yok

Yerry Mina yine sakatlandı

İngiliz ekibi Everton'ın sezon başında kadrosuna kattığı Kolombiyalı defans oyuncusu Yerry Mina, antrenmanda yine sakatlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupası'nda dikkat çeken Yerry Mina, Everton'la henüz maça çıkamadı.

Dünya Kupası'nda dikkat çeken Yerry Mina, Everton'la henüz maça çıkamadı.

Fotoğraf: Maxim Shemetov / Reuters

Sezon başında Fenerbahçe'nin gündemine gelen ancak 30 milyon euro karşılığında Everton'a transfer olan Yerry Mina, yeni takımıyla henüz maça çıkamadı.

2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine geçen Kolombiyalı defans oyuncusu, sakatlığı nedeniyle İngiliz ekibinde beklentilere henüz yanıt veremedi.

En az 3 hafta yok

  • Kolombiya basınında yer alan haberlere göre sakatlık sürecini atlatmakta olan yıldız futbolcu, bu kez de antrenmanda ayak tarak kemiğinden sakatlandı ve sahalara dönmesi en az 3 haftayı bulacak.

Yerry Mina transferi Barcelona tarihine geçti
Yerry Mina transferi Barcelona tarihine geçti

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın yeni transferi Yerry Mina ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.12 milyon euroya Palmeiras'tan transfer edilen 23 yaşındaki defans oyuncusu, Katalan ekibinin tarihindeki ilk Kolombiyalı futbolcu oldu.Barcelona Kulübü, bugün imza töreni düzenlediği Yerry Mina'nın serbest kalma bedelini 100 milyon euro olarak belirlemişti.Barcelona savunmayı güçlendirdi📍 Camp Nou ⚽ Yerry Mina 👌👌👌 #BeBarça #ForçaBarça pic.twitter.com/6iHSn3mjRW&mdash; FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 13 Ocak 2018

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