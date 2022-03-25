Yok böyle maç: Dünya futbolunun devini elediler

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında Kuzey Makedonya, deplasmanda İtalya’yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında İtalya, Renzo Barbera’da Kuzey Makedonya’yı ağırladı.
İlk yarıda gol sesi çıkmazken, konuk ekip 90+2. dakikada Trajkovski’nin golüyle 1-0 öne geçti.
- Son Avrupa şampiyonu İtalya sahadan 1-0 mağlup ayrılırken, adını finale yazdıran Kuzey Makedonya, finalde Portekiz ile karşılaşacak.
İşte Makedonya'yı play-off finaline taşıyan gol ve İtalyanların yıkıldığı an;
Aleksandar Trajkovski'nin Kuzey Makedonya'yı bir üst tura taşıyan golü! 🔥@emregurkaynak @dorukeskin #WCQ pic.twitter.com/c6PqUNLWcw
Aleksandar Trajkovski'nin Kuzey Makedonya'yı bir üst tura taşıyan golü! 🔥@emregurkaynak @dorukeskin #WCQ pic.twitter.com/c6PqUNLWcw— S Sport (@ssporttr) March 24, 2022
İtalya, 2022 Dünya Kupası'nda yok pic.twitter.com/jaCTCTWZtf
İtalya, 2022 Dünya Kupası'nda yok pic.twitter.com/jaCTCTWZtf— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 24, 2022