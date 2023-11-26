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Spor

Zirve Arsenal'ın

Premier Lig'de Arsenal, maçın son dakikalarında bulduğu golle Brentford'u yendi ve liderliğe yükseldi.

09:59 - 26/11/2023 Pazar
AA
Arsenallı futbolcular golün ardından büyük sevinç yaşadı.

Arsenallı futbolcular golün ardından büyük sevinç yaşadı.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, deplasmanda Brentford'u 1-0 mağlup etti.


Mikel Arteta'nın Arsenal'ın başında 200. kez sahaya çıktığı karşılaşmada konuk takıma galibiyeti getiren golü 89. dakikada Kai Havertz attı.




Bu galibiyetle puanını 30'a çıkaran Arsenal, yeniden liderliğe yükseldi.


Newcastle Chelsea'yi rahat geçti

Chelsea ise deplasmanda Newcastle United'a 4-1 yenildi.


Ev sahibi takımın gollerini Alexander Isak, Jamaal Lascelles, Joelinton ve Anthony Gordon atarken, Chelsea'nin tek golünü Raheem Sterling kaydetti.








#Premier Lig
#Arsenal
#Newcastle
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