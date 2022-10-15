Zonguldak Kömürspor'dan 'Bartın' paylaşımı: Galibiyeti şehit madencilerimize armağan ettiler

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor, bugün oynanan Kastamonuspor 1966 maçını 90+4. dakikada Embiya Ayyıldız'ın attığı golle 1-0 kazandı. Kömürspor, bu galibiyeti Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybeden işçilere armağan etti.
Zonguldak ekibi, sosyal medyada paylaştığı maç sonu görselinde Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybeden işçileri temsilen bir görsel kullanarak açıklama metninde, "Bugün ki galibiyeti, dün akşam Amasra'da ebediyete intikal eden şehit madencilerimize armağan ediyoruz. İşçi Milli Takımı Zonguldak Kömürspor." ifadelerine yer verdi.
- Maç öncesinde de her iki takımın futbolcuları işçi baretleriyle birlikte, sahaya "Yüreğimiz kömür karası" pankartıyla çıkmıştı.
⬛ Bugün ki galibiyeti, dün akşam Amasra'da ebediyete intikal eden şehit madencilerimize armağan ediyoruz.
İşçi Milli Takımı Zonguldak Kömürspor ⚒#bartın pic.twitter.com/MZ50HYR6SP
⬛ Bugün ki galibiyeti, dün akşam Amasra'da ebediyete intikal eden şehit madencilerimize armağan ediyoruz.