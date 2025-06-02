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Zverev ve Boisson çeyrek finalde

Zverev ve Boisson çeyrek finalde

17:202/06/2025, Pazartesi
AA
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Alexander Zverev - Lois Boisson
Alexander Zverev - Lois Boisson

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta Alman Alexander Zverev ve Fransız Lois Boisson, çeyrek finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. gününde 4. tur maçları oynandı.


Tek erkeklerde geçen yılın finalisti Zverev (3 numaralı seribaşı), ikinci sette 3-0 üstün durumdayken Hollandalı Tallon Griekspoor'un maçtan çekilmesiyle adını son 8 arasına yazdırdı.


Zverev, çeyrek finalde Cameron Norrie-Novak Djokovic (6) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


Turnuvaya özel davetle katılan Lois Boisson ise tek kadınlarda ABD'li Jessica Pegula'yı (3) 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) yenerek günün sürprizine imza attı. Boisson, çeyrek finalde Rus Mirra Andreeva'nın (6) rakibi oldu.







#Fransa Açık
#Alexander Zverev
#Lois Boisson
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