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Tanju Çolak, 1987-1988 sezonunda kaç gol atmıştır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Tanju Çolak, 1987-1988 sezonunda kaç gol atmıştır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

22:2810/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
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Tanju Çolak, 1987-1988 sezonunda kaç gol atmıştır?
Tanju Çolak, 1987-1988 sezonunda kaç gol atmıştır?

Kim Milyoner Olmak İster? bilgi yarışmasının yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Yarışmadaki Tanju Çolak, 1987-1988 sezonunda kaç gol atmıştır? sorusu ise merak uyandırdı. İşte 300 bin TL değerindeki sorunun doğru yanıtı.

Soru:
Türkiye Futbol Süper Ligi'nde Bir sezonda en fazla gol atma rekorunun sahibi Tanju Çolak, bu rekoru kırdığı 1987-1988 sezonunda kaç gol atmıştır?
Cevap:
A: 39

A: 39

B: 44

C: 49

D: 54

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başladı?

Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? atv'deki ilk yayınını 2011 yılında gerçekleştirdi. Milyoner, 2 Ağustos 2011'de Kenan Işık'ın sunumuyla atv'de başladı. 7'den 70'e herkesi ekrana kilitleyen Milyoner, günümüzde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile atv'de seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.


Kim Milyoner Olmak İster nerede çekiliyor?

Kim Milyoner Olmak İster? Eyüpsultan'da bulunan atv Kim Milyoner Olmak İster? stüdyosunda çekiliyor. Milyoner, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde çekiliyor. Turkuvaz Medya Grubu binasındaki atv stüdyolarında çekim yapılıyor.


Kim Milyoner Olmak İster'e nasıl başvurulur?

Herkesi ekrana kilitleyen Milyoner'e atv'nin internet sitesinden başvuru yapabilirsiniz. Kim Milyoner Olmak İster? yarışma katılım formuna bu linkten ulaşabilirsiniz. Milyoner başvuru formu için tıkla https://www.atv.com.tr/milyoner/form

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