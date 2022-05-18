Tapu bilgileri sorgulama işlemleri birçok şekilde yapabilirsiniz. Pek çok kişi başkasına ait tapu haciz, şerh, kayıt bilgilerini sorgulama yöntemlerini araştırmakta. Arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların tapu işlem sorgulamalarının internet üzerinden nasıl yapılacağını merak ediyor. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne gidilmesi zorunlu olan bu işlemleri internet sitesi veya telefon üzerinden oldukça kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bir varsa veya arsa almak istiyorsanız hem TKGM hem de e-Devlet üzerinden bulunan arsanız veya almak istediğiniz arsa hakkında bilgi almak mümkün. İşte detaylar...

Başkasına ait tapu kadastro bilgileri sorgulama nasıl yapılır?

Başkasına ait tapu kadastro bilgileri sorgulama nasıl yapılır?

Tapu bilgilerinin gizliliği esas olup eşlerin dahi birbirinin tapu kayıtlarına izinsiz olarak ulaşması yasaktır. Ülkemizde başkasına ait tapu sorgulama işlemi sadece avukatlar tarafından yapılabilmekte olup avukat tapu sorgulama yetkisi de sadece açılan davalarda taşınmaz bilgilerine kolay erişim imkanı sunmak adına verilmektedir.

Bunun haricinde tapu sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden de yapılabilmekte olup, bu sorgulama için kişinin kimlik numarası ve e-Devlet şifresi bilgilerinin verilmesi gerekmektedir. Aksi durumda bu bilgiler olmadan tapu kaydı sorgulama işlemi yapılamaz.

TKGM tapu sorgulama: T.C. ile tapu sorgulama şifresiz nasıl yapılır?

Tapu bilgilerinin tümü Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü TKGM sistemleri üzerinden tutulmakta olup e devlet sistemi üzerinden kişilere tapu bilgilerini görüntüleme imkanı sunulmaktadır. Ancak, kişilerin güvenliği ve mal varlığı bilgilerini korumak adına bu işlem e-Devlet üzerinden sunulmaktadır. e-Devlet şifresi olan kişiler sisteme giriş yaptıktan sonra kimlik numarası ile tapu bilgilerini öğrenebilir.

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e-Devlet şifreniz yoksa ve tapu bilgilerini öğrenmek istiyorsanız bu durumda kullanmış olduğunuz bir mobil bankacılık uygulaması varsa şifresiz olarak e devlete geçiş yaparak tapu bilgileri sorgulama imkanından yararlanabilirsiniz. Mobil bankacılık uygulamasına giriş yapan kişiler buradaki ana menüde yer alan e-devlet sistemine geçiş linkini tıklayarak sisteme giriş yapabilirler.

Giriş yaptıktan sonra ana ekranda yer alan arama bölümüne tapu bilgileri yazıp, çıkan seçeneklerde Tapu Bilgileri Sorgulama (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) linkini tıklamanız durumunda kimlik numarası ile eşleşen tapu bilgilerinize ulaşabilirsiniz.