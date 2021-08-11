Teknoloji Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo Türkiyede üretime başladı
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Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo Türkiye'de üretime başladı

Samsung, OPPO ve Xiaomi gibi dünya devi teknoloji şirketlerinin ardından Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo da Türkiye'de üretime başladı. Kocaeli Gebze'de 12 bin metrekarelik alana kurulan fabrikada yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretimi planlanıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo Türkiyede üretime başladı
Vivo

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yapılan hazırlıklar sonrasında Gebze'deki fabrikada üretime başladı. Kısa bir süre önce hayata geçen fabrikada her sene toplamda 5 milyon adet mobil donanım üretimi planlanıyor.

Toplamda 20 milyon dolarlık yatırımla açılan fabrikada ilk etapta Vivo Y11S ve Vivo Y20'nin üretiminin gerçekleşmesi bekleniyor. Fiyatlandırmalar ise sırasıyla 2399 TL ve 2599 TL şeklinde belirlenmiş.

Yerli üretime verilen teşvik her geçen gün farklı şirketlerin Türkiye'de üretime başlamasını sağlıyor.

Vivo da diğer birçok farklı akıllı telefon üreticisi gibi Türkiye'de üretime başlamış oldu.
Vivo da diğer birçok farklı akıllı telefon üreticisi gibi Türkiye'de üretime başlamış oldu.

Türkiye'de yerli üretime verilen teşvik son yıllarda önemli oranda artmış durumda. Zira Samsung, OPPO ve Xiaomi gibi teknoloji devleri de özel tesislerle ülkemizde üretime başladı.

Vivo'nun Kocaeli Gebze'deki fabrikası Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde ve 12 bin metrekare büyüklüğünde. Bu üretim tesisinde 3 yıl içinde toplamda 2 binden fazla kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Vivo'nun Hindistan'dan Pakistan'a ve Bangladeş'e kadar birçok farklı noktada üretim merkezi olduğunu unutmamak gerekiyor.

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