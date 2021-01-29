Dijital dünyanın öznesi insan olmalı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, ‘IV. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nden çıkan sonuçlara yönelik değerlendirmelerde bulundu. KADEM ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen zirve, ‘Dijital Çağda İnsan Kalmak’ temasıyla çevrim içi gerçekleştirildi. Zirveye salgından önce karar verdiklerini belirten Gümrükçüoğlu, “Salgın; eğitim, iş, alışveriş gibi sosyal hayatın her alanını kapsayan hızlı ve zorunlu bir dijitalleşme sürecini beraberinde getirince ‘dijital dünya’, birçok kişi için üzerinde düşündüğü, araştırdığı ve anlamak istediği bir konu haline geldi. Dijital dünyayı her yönüyle ele aldığımız zirveye Türkiye, ABD, İtalya, Ürdün, İsviçre gibi birçok farklı ülkeden 30’un üzerinde akademisyen, yazar, girişimci ve sivil toplum temsilcisi katkı sağladı. Zirveyi salgın sebebiyle çevrim içi gerçekleştirmek zorunda kaldık. Bu durumun, zirvenin çok daha fazla kişiye ulaşması gibi olumlu bir sonucu oldu. Şöyle söyleyebilirim ki, bürokrasiden iş dünyasına, akademiden sivil topluma kadar çok farklı yaş ve sosyal gruptan binlerce kişi, 3 gün boyunca tüm oturum ve panelleri takip etme imkânı buldu. Hala da “kadınveadaletzirvesi.com” adresinden merak ettikleri oturumları izleyebiliyorlar” dedi.

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DİJİTAL OKURYAZARLIK BECERİSİ KAZANMALIYIZ

Sosyal medyanın vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Gümrükçüoğlu, “Kabul etmeliyiz ki artık dijital dünyayla aramızda güçlü ve vazgeçilemez bir muhataplık ilişkisi var. Biz bu ilişkiyi, dijitalin insanı muhatap kıldığı değil, insanın dijitali kendine muhatap aldığı bir düzlemde konumlandıralım, yani dijital dünyanın nesnesi değil öznesi, kurucusu ve yöneticisi olalım dedik. İnsanın rolü bu noktada değişmiyor. Ana aktör insan olmalı, insan kalmalı. Bu ideal doğrultusunda dijital dönüşümden etkilenen, çocukları için endişelenen, dijital dönüşümü nasıl okuyacağını bilmeyen ya da konuya bir disiplin dâhilinde yaklaşan herkes, kendine dair çıkarımlar elde etti. Mesela ‘dijital dünyanın imkânlarından istifade edelim ancak insanın insanla olan münasebetini, dijital dünyanın kolaylığına feda etmeyelim’ dedik. Bütün çağlarda olduğu gibi ‘dijital çağda da anlam dünyamızı din, sanat ve felsefede bulabiliriz’ sonucu da son derece önemliydi. Dijital dünyanın içindeki yerimizi ve duruşumuzu tayin etmenin önemi, bunun da ancak nitelikli bir dijital okuryazarlık becerisiyle mümkün olacağı önermesi de zirvenin mühim çıkarımlarından biriydi” şeklinde konuştu.

BU ORGANİZASYONLAR YOL GÖSTERİCİ OLUYOR

Yol haritalarını zirveden çıkan sonuçlarla belirlediklerini söyleyen Gümrükçüoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Zirvenin ardından 34 maddelik bir sonuç raporu hazırladık ve bunu derneğimizin web sitesinde yayınladık. Aslında bu tür organizasyonlar bizim eğitim, söylem, proje ve yayın gibi faaliyetlerimizde yol gösterici, bazen de belirleyici oluyor. Zirvenin sonuç raporu yayınlandıktan hemen sonra ilgili birimlerimiz önce kazanımlarımızı, ardından da eksik görülen ya da üzerinde çalışılması gereken noktaları yeniden değerlendirmeye alıyor. Bunun neticesinde konuya ilişkin yeni çalışma programımızı belirliyoruz. Yine sonuç raporumuzu ve ortak kanaatimizi ilgili kişi ve kurumlarla paylaşarak, hayata geçmesi gereken yeni projeler ve uygulamalar noktasında öneri ve tekliflerimizi sunuyoruz. Zirveden çıkan sonuçlarla eksikleri tespit ederek, yeni ihtiyaçları ve yol haritamızı belirliyoruz. Şimdi önümüzde, dijital dünyaya dair hâlihazırda devam eden çalışmalarımız ve zirveden çıkan sonuçlar doğrultusunda hazırlayacağımız projeler var.”