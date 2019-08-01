Teknoloji Facebook Suudi hükümetinin Türkiye karşıtı gizli hesaplarını kaldırdı
SOSYAL MEDYA

Facebook Suudi hükümetinin Türkiye karşıtı gizli hesaplarını kaldırdı

Sosyal paylaşım platformu Facebook, Suudi Arabistan hükümeti adına "gizli etki" kampanyası yürüten bir grubu tespit ederek faaliyetlerine son verdi. Facebook, bu hesapların Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ekonomik ve sosyal reform planları ile Suudi askerlerinin Yemen'deki başarılarını övdüğü, Türkiye, İran ve Katar gibi komşu ülkelere yönelik de sıklıkla eleştiriler getirildiğinin görüldüğü bilgisini paylaştı. Söz konusu ağdaki sayfaların Facebook'ta reklamlara 167 bin dolar harcadığının ve neredeyse 14 milyon takipçisinin bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg

Sosyal paylaşım platformu Facebook, kullanıcıları arasındaki Suudi Arabistan hükümeti adına gizli etki kampanyası yürüten bir grubu tespit ederek faaliyetlerine son verdiklerini açıkladı.

CNN'de yer alan haberde, siber güvenlik ile ulusal güvenlik uzmanlarının uzun şüphelerinden sonra tespit edilen grubun Facebook ve Instagram'daki sahte hesaplarından Suudi krallığı lehine gizli etki kampanyası yürüttüğü belirtildi.

Suudi hükümeti lehine oluşturulan sahte hesap ve sayfalar üzerinden Facebook ve Instagram'da 100 bin dolar tutarından fazla reklam verildiği ifade edilen haberde, bir milyondan fazla takipçiye ulaşıldığı ifade edildi.

Habere göre, Facebook, ismini açıklamadığı ilgili grup veya kişilerin yüzlerce sahte Facebook ile Instagram sayfası ve hesabından oluşan pahalı bir operasyon gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Bu tür etkinlikleri saptamak ve durdurmak için sürekli çalışıyoruz"

Facebook'un Siber Güvenlik Politikası Başkanı Nathaniel Gleicher, blog sayfasından yaptığı açıklamada, kampanyalarla ilgili bulguları resmi yetkililerle ve ortakları ile paylaştıklarını belirterek, "Bu tür etkinlikleri saptamak ve durdurmak için sürekli çalışıyoruz, çünkü hizmetlerimizin insanları yönlendirmek için kullanılmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gleicher, kullanıcıların IP adresleri ve e-postaları üzerinden yaptıkları incelemelerde bazı Suudi sayfalarının yerel haber sitesi görünümü altında Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki insanları hedef aldığını kaydetti.

Türkiye'yi de hedef aldılar

Söz konusu sahte hesapların Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ekonomik ve sosyal reform planları ile Suudi askerlerinin Yemen'deki başarılarını övdüğü, diğer yandan Türkiye, İran ve Katar gibi komşu ülkelere yönelik de sıklıkla eleştiriler getirildiğinin görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

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Gleicher, çoğunlukla Arapça yayın yapan, ilgili gruba dahil 217 Facebook hesabını, 144 Facebook sayfasını, 5 Facebook grubunu ve 31 Instagram hesabını kapattıklarını belirterek, "Söz konusu sayfaları ve hesapları paylaştıkları içeriklere göre değil davranışlarına bakarak kapatıyoruz." dedi.

BAE ve Mısır'dan faaliyet gösteren benzer bir hesap ağı da kaldırıldı

Facebook ayrıca, Suudi Arabistan ile bağlantılı etki kampanyasından bağımsız olarak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'dan yayın yaptığı tespit edilen benzer bir hesap ağını da platformdan kaldırdıklarını duyurdu.

Söz konusu ağdaki sayfaların Facebook'ta reklamlara 167 bin dolar harcadığının ve neredeyse 14 milyon takipçisinin bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.

Gleicher, ilgili grubun sayfalarında da Katar ve Türkiye'nin terör gruplarını desteklediği yönündeki iddialar, İran'ın Yemen'deki etkinlikleri, Libya'daki çatışmalar, ve Suudi liderliğindeki koalisyonun Yemen'deki başarıları türünde paylaşımların yapıldığını ekledi.

Sayfaların BAE ve Mısır'daki 2 pazarlama firması tarafından yönetildiği ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika'daki izleyicileri hedef aldığı not edildi.

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