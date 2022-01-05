Teknoloji Google depremi önceden bildi Antalya depremi hissedilmeden kullanıcılarını uyardı
BİLİM

Google depremi önceden bildi: Antalya depremi hissedilmeden kullanıcılarını uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21’de Akdeniz’de, Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya’ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Depremden saniyeler önce bazı Android kullanıcıları, Google Android’in deprem erken uyarı sisteminden depreme dair telefonlarına 5.3 büyüklüğünde bir depremin olacağına dair sesli ve görsel bir uyarı mesajı gönderildi. Peki Google bunu nasıl yaptı?

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Google android deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Deprem uyarı sistemi nedir? Deprem uyarı sistemi hangi telefonlarda açılır?
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Türkiye, bu sabah saatlerinde Antalya’da gerçekleşen 5,3 büyüklüğündeki korkutan deprem haberine uyandı. Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21’de gerçekleşen depremin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığı açıklanırken Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgenin hareketli bir bölge olduğunu açıklamıştı.

Deprem anında her saniyenin önemi büyükken erken uyarı sistemleri, hayati bir rol üstlenebiliyor. Bu sabah Antalya’da gerçekleşen deprem öncesinde de bölgedeki Android kullanıcıları, depremden birkaç saniye önce telefonlarında bir bildirimle karşılaştılar.

Google’ın deprem uyarıları sistemi, kişinin bulunduğu konuma yakın bölgelerde tespit edilen 4,5 ve üzeri şiddetteki depremler hakkında akıllı telefonlarına bir uyarı gönderiyor. ABD’de ShakeAlert ve Türkiye ve dünyanın geriye kalan tüm bölgelerine Android tarafından algılanan depremler hakkında uyarı, sallantı başlamadan önce gönderilebildiği gibi sallantı sırasında veya sonrasında da gönderilebiliyor. Elbette sallantı başlamadan önce gönderilen deprem uyarıları, saniyelere bağlı olan hayatların kurtarılmasında büyük rol oynayabilir.

Google deprem uyarıları nasıl açılır?

Google’ın deprem uyarıları sisteminden faydalanmak içinse Android kullanıcılarının yapmaları gereken: Herhangi bir ek uygulama indirmeye gerek olmayacak şekilde aşağıdaki adımları izleyerek, Google’ın deprem uyarıları sistemini açabilir ve bu sistemden faydalanılabilir. Sistem herhangi bir ücret talep etmiyor.

  • Telefonunuzdan Ayarlar uygulamasını açarak Konum sekmesine gidin.
  • ‘Konum servisleri’ altında bulunan “Deprem uyarıları” seçeneğine basın.
  • ‘Deprem uyarıları’ yazısının yanındaki çubuğu kaydırarak özelliği aktifleştirin.

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