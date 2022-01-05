Google depremi önceden bildi: Antalya depremi hissedilmeden kullanıcılarını uyardı

Türkiye, bu sabah saatlerinde Antalya’da gerçekleşen 5,3 büyüklüğündeki korkutan deprem haberine uyandı. Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21’de gerçekleşen depremin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığı açıklanırken Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgenin hareketli bir bölge olduğunu açıklamıştı.

Deprem anında her saniyenin önemi büyükken erken uyarı sistemleri, hayati bir rol üstlenebiliyor. Bu sabah Antalya’da gerçekleşen deprem öncesinde de bölgedeki Android kullanıcıları, depremden birkaç saniye önce telefonlarında bir bildirimle karşılaştılar.

Google’ın deprem uyarıları sistemi, kişinin bulunduğu konuma yakın bölgelerde tespit edilen 4,5 ve üzeri şiddetteki depremler hakkında akıllı telefonlarına bir uyarı gönderiyor. ABD’de ShakeAlert ve Türkiye ve dünyanın geriye kalan tüm bölgelerine Android tarafından algılanan depremler hakkında uyarı, sallantı başlamadan önce gönderilebildiği gibi sallantı sırasında veya sonrasında da gönderilebiliyor. Elbette sallantı başlamadan önce gönderilen deprem uyarıları, saniyelere bağlı olan hayatların kurtarılmasında büyük rol oynayabilir.

REKLAM

Google deprem uyarıları nasıl açılır?

Google’ın deprem uyarıları sisteminden faydalanmak içinse Android kullanıcılarının yapmaları gereken: Herhangi bir ek uygulama indirmeye gerek olmayacak şekilde aşağıdaki adımları izleyerek, Google’ın deprem uyarıları sistemini açabilir ve bu sistemden faydalanılabilir. Sistem herhangi bir ücret talep etmiyor.

Telefonunuzdan Ayarlar uygulamasını açarak Konum sekmesine gidin.

‘Konum servisleri’ altında bulunan “Deprem uyarıları” seçeneğine basın.

‘Deprem uyarıları’ yazısının yanındaki çubuğu kaydırarak özelliği aktifleştirin.

DÜNYA Google, arama motoru geliştirmesin diye Apple'a para ödüyor

FOTOĞRAF 24 Arama motoru devi Google, 2021 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı. İşte istatistik verilerine göre Türklerin Google'da en çok aradığı kelimeler... Pandemi dolayısıyla okulların kapalı olduğu dönemde uzaktan eğitimin yapıldığı ülkemizde Google'da en çok aranan \"EBA giriş\" oldu. Listenin ikinci sırasında dünya genelinde trend olan Güney Kore dizisi 'Squid Game' yer aldı. Açık öğretim liselerine ilişkin aramalar da listede üçüncü oldu. Listenin dördüncü sırasında ise Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil var. <br> Kamuoyunun gündemine oturan Elmalı Davası da 2021'de en çok yapılan beşinci sorgu oldu. En çok aranan isimler listesinin başında yine Mesut Özil yer aldı. Fenerbahçeli oyuncu Türkiye genelinde en çok merak edilen isim oldu. <br> Listenin ikinci sırasında A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt yer aldı. En çok aranan kelimelerle paralel olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin en çok merak ettiği üçüncü isim oldu. Listenin dördüncü sırasında Galatasaray'a başkan seçilen Burak Elmas, beşinci sırada ise Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci var. Bu listeye bakıldığında Türkiye'nin en çok merak ettiği isimlerin spor dünyasında yer aldığını söylemek mümkün. Futbolun ağırlığı sporda öne çıkıyor. <br> En çok aranan dizilerin zirvesinde yine Squid Game bulunuyor.<br><br>Squid Game sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde 2021'in en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Squid Game'i sırasıyla Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam, Masumiyet ve Yargı takip ediyor. <br> Hayatını kaybeden ünlü isimler de çok arandı. <br><br>Sorgu sırası Rasim Öztekin, Doğan Cüceloğlu, Sezai Karakoç, Başak Cengiz ve Oğuz Yılmaz oldu. Listede ünlü olmayan tek isim Başak Cengiz oldu. Genç kadın geçici olarak geldiği İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıyla hayatını kaybetmişti. <br><br>Cengiz'in ölümü Türkiye'de büyük bir üzüntü yaşatmıştı. Kim başlığı altındaki konu başlıkları ise oldukça farklı... <br><br><br>1) Survivor Kim Elendi<br>2) Masterchef Kim Kazandı<br>3) Şampiyon Kim<br>4) Camdaki Kız Hayri Kim<br>5) Galatasaray Başkanı Kim Oldu Nasıl Geçer?<br><br><br>Google'ın Nasıl Geçer olarak adlandırdığı sağlık sorgularında ise ilk sırayı Burun Akıntısı Nasıl Geçer aldı. Listede, Grip Nasıl Geçer, Öksürük Nasıl Geçer, Arpacık Nasıl Geçer ve Pişik Nasıl Geçer aramaları da yer aldı. Nasıl sorusuna damgasını vuran başlık ise 'Hes Kodu Nasıl Alınır?' oldu. Onu sırasıyla;<br><br>Aşı randevusu nasıl alınır?<br>Aşı kartı nasıl alınır?<br>Tam kapanma nasıl olacak?<br>Su diyeti nasıl yapılır gibi sorular takip etti. Tıpkı Nasıl sorusu gibi Ne Zaman sorularının da merak konusu Covid-19'la birlikte gelen yeni normal yaşam oldu. <br><br>İşte en çok merak edilen \"Ne Zaman\" sorguları...<br>1) Okullar Ne Zaman Açılacak<br>2) Kabine Toplantısı Ne Zaman<br>3) Yasaklar Ne Zaman Bitiyor<br>4) Tam Kapanma Ne Zaman<br>5) Kafeler Ne Zaman Açılacak Tıpkı Nasıl sorusu gibi 'Ne Zaman' sorularının da merak konusu Covid-19'la birlikte gelen yeni normal yaşam oldu. <br><br>İşte en çok merak edilen \"Ne Zaman\" sorguları...<br>1) Okullar Ne Zaman Açılacak<br>2) Kabine Toplantısı Ne Zaman<br>3) Yasaklar Ne Zaman Bitiyor<br>4) Tam Kapanma Ne Zaman<br>5) Kafeler Ne Zaman Açılacak Yemek tariflerinde ise en çok merak edilen Güllaç oldu. <br><br> Ramazan ayında tüketilen bu tatlıyı Soğuk Baklava, Taco, Tulumba ve Sufle sorguları takip etti. <br><br>İlk beş sıranın dördünde tatlılar yer aldı. Google'da Türklerin en çok aradığı kelimeler Arama motoru devi Google yıllık trend raporunu açıkladı. Şirketin verilerine göre Türkiye'de en çok yapılan aramalar da belli oldu. İşte Türklerin 2021'de Google'da en çok aradığı kelimeler... BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder