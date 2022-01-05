Google depremi önceden bildi: Antalya depremi hissedilmeden kullanıcılarını uyardı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21’de Akdeniz’de, Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya’ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Depremden saniyeler önce bazı Android kullanıcıları, Google Android’in deprem erken uyarı sisteminden depreme dair telefonlarına 5.3 büyüklüğünde bir depremin olacağına dair sesli ve görsel bir uyarı mesajı gönderildi. Peki Google bunu nasıl yaptı?
Türkiye, bu sabah saatlerinde Antalya’da gerçekleşen 5,3 büyüklüğündeki korkutan deprem haberine uyandı. Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21’de gerçekleşen depremin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığı açıklanırken Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgenin hareketli bir bölge olduğunu açıklamıştı.
Deprem anında her saniyenin önemi büyükken erken uyarı sistemleri, hayati bir rol üstlenebiliyor. Bu sabah Antalya’da gerçekleşen deprem öncesinde de bölgedeki Android kullanıcıları, depremden birkaç saniye önce telefonlarında bir bildirimle karşılaştılar.
Google’ın deprem uyarıları sistemi, kişinin bulunduğu konuma yakın bölgelerde tespit edilen 4,5 ve üzeri şiddetteki depremler hakkında akıllı telefonlarına bir uyarı gönderiyor. ABD’de ShakeAlert ve Türkiye ve dünyanın geriye kalan tüm bölgelerine Android tarafından algılanan depremler hakkında uyarı, sallantı başlamadan önce gönderilebildiği gibi sallantı sırasında veya sonrasında da gönderilebiliyor. Elbette sallantı başlamadan önce gönderilen deprem uyarıları, saniyelere bağlı olan hayatların kurtarılmasında büyük rol oynayabilir.
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Google deprem uyarıları nasıl açılır?
Google’ın deprem uyarıları sisteminden faydalanmak içinse Android kullanıcılarının yapmaları gereken: Herhangi bir ek uygulama indirmeye gerek olmayacak şekilde aşağıdaki adımları izleyerek, Google’ın deprem uyarıları sistemini açabilir ve bu sistemden faydalanılabilir. Sistem herhangi bir ücret talep etmiyor.