Teknoloji Huawei Mate X MWC 2019da tanıtıldı
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​Huawei Mate X MWC 2019’da tanıtıldı! İşte tasarımı ve tüm özellikleri

Huawei Mate X MWC 2019’da tanıtıldı

Barselona’da düzenlenen 2019 Mobil Dünya Kongresi kapsamında Çinli teknoloji devi Huawei, üstün özelliklere sahip katlanabilir telefonu Mate X modelinin tanıtımını yaptı. Tüm yönleri ile cihazı inceleyen Yeni Şafak teknoloji ekibi, etkileyici tasarımını ve özelliklerini fuar alanından sizlere sundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Huawei Mate X
Huawei Mate X

Yeni cihazları ile pazarda adım adım liderliğe doğru koşan Çinli teknoloji devi Huawei, Barselona’da düzenlenen 2019 Mobil Dünya Kongresi’nde katlanabilir telefonu Huawei Mate X modelini tanıttı. Dünyanın en büyük teknoloji fuarına katılan Yeni Şafak teknoloji ekibi, Huawei’in Mate X modelini tüm detayları ile birlikte sizler için inceledi.

HUAWEİ’İN MATE X MODELİ TASARIMI İLE DİKKAT ÇEKTİ!

MWC 2019 kapsamında Huawei’in tanıtımını gerçekleştirdiği Mate X, katlanabilir özelliği ve lık tasarımı ile hayranlarının beğenisine sunuldu. Tasarım tarafında geniş ekranı ile ön plana çıkan cihaz, açık formda 8 inç (2480×2200 piksel) büyüklüğünde bir ekrana sahip olur. Katlanabilir özelliği sayesinde katlandığında 6,6 inç (2480×1148 piksel) ve 6,38 inçlik (2480×892 piksel) iki farklı ekrana sahip olabilen cihaz, iki yüzde de cihazı kullanma imkanı tanıyor.

HUAWEİ’İN MATE X ÖZELLİKLERİ!

Tasarımı kadar donanım özellikleri ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Huawei’in Mate X, 7 nm teknolojisi ile üretilmiş Kirin 980 işlemcisinden gücünü alıyor. 8GB RAM ve 512GB dahili depolama alanına sahip olan cihaz, grafik tarafında Mali-G76 MP10 ile gücünü tamamlıyor.

Buna ek olarak 4500 mAh gibi rakiplerine nazaran büyük bir batarya ile hayranlarının karşısına çıkan Mate X, 55W’lık Huawei SuperCharge teknoloji sayesinde şarj süresi sorununu resmen ortadan kaldırıyor. Belirtilene göre yarım saatte yüzde 85 şarj olan cihaz olabilen cihaz, iPhone Xs Max modeline nazaran6 kat daha hızlı şarj olabiliyor.

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Ayrıca Huawei Balong 5000 adı verilen 5G modem ile dünyanın ilk 5G destekli katlanabilir telefonu olan Huawei Mate X, kullanıcılarına 6 GHz bağlantı ile 4.6 Gbps arasında internet hızı destekliyor.

HUAWEİ MATE X ÜÇLÜ KAMERA SETİNE SAHİP!

Özellikleri ile Fuara damgasını vuran Huawei Mate X’in ön yüzünde özel olarak geliştirilen üçlü kamera kurulumu yer alıyor. 40 Megapiksel çözünürlüğünde (f/1.8, 27 mm) geniş açılı ana kameranın yer aldığı akıllı telefonda 16 Megapiksellik (f/2.2, 17 mm) ultra geniş açılı ve 8 Megapiksellik (f/2.4, 52 mm) telefoto lens yer alıyor.

MWC 2019'da tanıtılan Huawei Mate X'i inceledik
OYNAT 02:07
MWC 2019'da tanıtılan Huawei Mate X'i inceledik
Barcelona'da düzenlenen 2019 Mobil Dünya kongresinde Çinli teknoloji devi Huawei, katlanabilir telefonu Mate X'in tanıtımını gerçekleştirdi. Özellikleri ve tasarımı ile fuarın en dikkat çeken ürünleri arasında yerini alan Mate X'i Yeni Şafak Teknoloji ekibi olarak tüm yönleri ile ele aldık.


HUAWEİ MATE X TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • - Boyutlar: 161.3 x 146.2 x 5.4 mm açık, 161.3 x 78.3 x 11 mm kapalı
  • - Ağırlık: 295 gram
  • - Ekran: 8 inç AMOLED, 2480×2200 piksel; Katlanmış ekran 6.6 inç 2480×1148 piksel, 6.38 inçlik 2480×892 piksel
  • - İşlemci: Kirin 980 + Mali-G76 + Balong 5000 5G modem
  • - RAM: 8 GB RAM
  • - Depolama: 512 GB depolama alanı
  • - Kamera: 40 Megapiksel geniş açı (f/1.8, 27 mm) + 16 Megapiksellik ultra geniş açı (f/2.2, 17 mm) + 8 Megapiksellik telefoto (f/2.4, 52 mm)
  • - Batarya: 55W hızlı şarj destekli 4500 mAh
  • - Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C, USB 3.1, GPS, AGPS + 5G desteği, SA&NSA
  • - İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie

HUAWEİ MATE X FİYATI!

2019 yılının ortasında piyasaya sunulacak olan Huawei Mate X fiyatı ise 2600 dolar olarak açıklandı.

Huawei Mate X fuarın dikkatini çekti
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Huawei Mate X fuarın dikkatini çekti
Barselona'da düzenlenen 2019 Mobil Dünya Kongresi kapsamında Çinli teknoloji devi Huawei, üstün özelliklere sahip katlanabilir telefonu Mate X modelinin tanıtımını yaptı. Tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran cihaz, özellikleri ile fuara damgasını vurmayı başardı.

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