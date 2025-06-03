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Karadağ'da ilk "Bilim Türkiye" atölyesi T3 Vakfı'nın desteğiyle açıldı

Karadağ'da ilk "Bilim Türkiye" atölyesi T3 Vakfı'nın desteğiyle açıldı

17:323/06/2025, Salı
AA
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Karadağ'ın Ülgün şehrinde çocuklara bilimi sevdirmek ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak amacıyla T3 Vakfı'nın desteğiyle hayata geçirilen "Bilim Ülgün" atölyesi törenle hizmete açıldı. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Ülgün Belediyesi, T3 Vakfı ve XL Labs işbirliğinde gerçekleştirilen proje, 6-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik "Bilim Türkiye Eğitim Programları" kapsamında faaliyet gösterecek.
Fotoğraf : T3 Vakfı / Anadolu Ajansı
Karadağ'ın Ülgün şehrinde çocuklara bilimi sevdirmek ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak amacıyla T3 Vakfı'nın desteğiyle hayata geçirilen "Bilim Ülgün" atölyesi törenle hizmete açıldı. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Ülgün Belediyesi, T3 Vakfı ve XL Labs işbirliğinde gerçekleştirilen proje, 6-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik "Bilim Türkiye Eğitim Programları" kapsamında faaliyet gösterecek.

Karadağ'ın Ülgün şehrinde çocuklara bilimi sevdirmek ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak amacıyla T3 Vakfı'nın desteğiyle hayata geçirilen "Bilim Ülgün" atölyesi törenle hizmete açıldı. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Ülgün Belediyesi, T3 Vakfı ve XL Labs işbirliğinde gerçekleştirilen proje, 6-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik "Bilim Türkiye Eğitim Programları" kapsamında faaliyet gösterecek.

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