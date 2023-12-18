NASA 1 milyar dolarlık kargoyu açamıyor: Dünyaya çarpabilir

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'ya çarpma tehlikesi bulunan Bennu asteroidinden örnek toplamak için yedi yıl ve 1.15 milyar dolar harcadı.





OSIRIS-REx topladığı örneklerle beraber Eylül ayının sonlarında üç yıllık yolculuğunu tamamlayıp Dünya'ya döndü. NASA, OSIRIS-REx'teki robotik kol aracılığıyla topladığı toz ve kaya parçaları örneklerini incelemek için çalışmlara başladı.





Araştırmacılar önemli bir sorunla karşılaştı. NASA'nın 1.15 milyar dolar ve yedi yıl maliyetli kargosu bir türlü açılamıyor. Bilim insanları kargonun etrafından sızan toz parçalarını inceleyerek araştırma yapmaya çalışıyor.





NASA'nın dört milyar kilometre yol gelen kargosunun ne zaman açılacağı ise bilinmiyor. NASA mühendislerinin içerideki örneğe zarar vermeden kapsülü açmak için çalıştığı belirtildi.





Foto: NASA.

Buna rağmen OSIRIS-REx projesinin başarısız olduğunu söylemek mümkün değil. NASA OSIRIS-REx üzerinde çalışmaya başladığında 60 gram numune toplamayı hedeflemişti.





Halihazırda kapsülün dışına taşan numuna miktarının 70 gram olduğu ifade ediliyor. Yani içindekilere hiçbir zaman ulaşılamasa bile NASA OSIRIS-REx için koyduğu hedefe çoktan ulaşmış durumda. Kapsülde toplamda 250 gramlık numunenin biriktiği tahmin ediliyor.





OSIRIS-REx'in yolculuğu





NASA geliştirmesi yıllar süren OSIRIS-REx'i 2016 yılında fırlatmıştı. OSIRIS-REx asteroidin yüzeyinden bugüne kadarki en büyük örnekleri topladı ve Dünya'ya döndü.





Kapsülün yolculuğu tam 7 yıl sürmüştü. NASA'nın "OSIRIS-REx" adı verilen uzay kapsülü, sadece dönüş yolcuğunu üç yılda tamamlamıştı.





Osirix-Rex'teki TagSam kolu, 1999'da keşfedilen Bennu asteroidinden numune topladı.





Foto: NASA.





Bennu'nun özellikleri





Bennu, küçük ve karbon zengini bir asteroid. Kaya yapısının Dünya'nınkine çok benzediği düşünülüyor. Uzay aracının getirdiği örneklerin, Güneş sisteminin geçmişine ışık tutması bekleniyor.





Uzaydan Dünya'ya ilk kez asteroid örneği getirilmedi. Japonya Uzay Ajansı, 2010 ve 2020'de tamamlanan projelerle örnek toplamıştı.





Ancak NASA'nın projesi en büyüğü oldu. 250 gram ağırlığındaki örnekler bilim dünyası tarafından "paha biçilmez" olarak niteleniyor.

Dünyaya çarpabilir





NASA, Bennu asteroidini Güneş sistemindeki bilinen en tehlikeli iki cisimden biri olarak tanımlıyor. Bazı bilim insanları Bennu'nun 2100'lerin sonunda Dünya'ya çarpabileceğini belirtiyor.





Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 510 metre uzunluğundaki bir asteroid olan ve adını antik Mısır'ın kuş tanrısından alan Bennu'nun felaketle Dünya'ya çarpmasını önlemek için 7 yıl uğraştı.





Bennu'nun Dünya’ya çarpma ihtimali sadece 2 bin 700'de bir, yani bir insanın yıldırım çarpması ihtimalinin beş katından fazla olsa da, NASA ekibi yine de onu bilinen en tehlikeli asteroidler arasında kategorize etti.





24 atom bombasına eşdeğer bir enerji ile çarpacak





Ancak, araştırmacılar en kötü senaryoda, Bennu’nun bin 200 megatonluk bir enerjiyle Dünya'ya çarpacağını açıkladı. Bu enerji ise şimdiye kadar yeryüzünde patlatılmış en büyük atom bombasının (Sovyetler Birliği'nin Çar bombası) 24 katı bir güce eşdeğer olacak.





Araştırmacılar tarih verdi





Bilim insanları, ayrıca eğer Bennu Dünya’ya çarparsa yeryüzündeki 1,2 gigatonluk etkisini bugünden 159 yıl sonra, 24 Eylül 2182'de göstereceğini hesapladı.





"Bilgilerimiz 20 kar arttı"



