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Teknoloji

T3 Vakfı başarılarını bu kez Uluslararası Uzay Kongresi'nde dünyaya duyuracak

Türkiye genelinde yaptığı başarılı çalışmalarla öne çıkan Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2-6 Ekim'de düzenlenecek 74. Uluslararası Uzay Kongresi'nde kendi standı ile yer alacak. TEKNOFEST’te proje üreten 500 yarışmacının gideceği kongreye Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katılacak.

14:00 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılacak.

Azerbaycan’ın Bakü şehrinde 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 74. Uluslararası Uzay Kongresinde kendi standı ile yer alacak olan T3 Vakfı, TEKNOFEST’te proje üreten 500 yarışmacıyı da uzay kongresine götürecek. Kongreye Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katılacak.

Bayraktar, bu önemli kongre öncesinde yaptığı açıklamada
”Uzayın derinliklerine dalacağımız, bilimsel araştırmaların sunulacağı 74. Uluslararası Uzay Kongresi, 2-6 Ekim'de can Azerbaycan'da düzenlenecek. Biz de TEKNOFEST'te proje üreten 500 yarışmacımızla birlikte orada olacağız. Gökyüzü bütün bilinmezliği ile bizleri araştırmaya sevk ederken aynı göğün altında Bakü'de buluşalım.”
ifadesinde bulundu.

Ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler

Tüm küresel uzay aktörlerinin bir araya geldiği önemli bir etkinlik olan International Astronautical Congress (Uluslararası Uzay Kongresi) her yıl 6.000'den fazla katılımcıyı ağırlıyor. Tüm uzay sektörlerini ve konularını kapsayan bu program, herkese akademi ve endüstrideki en son uzay bilgilerini ve gelişmeleri, ağ oluşturma fırsatlarını, kişileri ve potansiyel ortaklıkları sunuyor.


Uluslararası Uzay Kongresi her yıl ülkeyi, temayı ve yerel organizatörü değiştirerek herkesin dünya uzay sahnesi hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve bu sahnenin bir parçası olmasına olanak tanıyor.

Bu yıl 74.'sü Bakü’de gerçekleşecek olan IAC’de yerini alacak olan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve TEKNOFEST gençleri ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor olacak.



#Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
#T3Vakfı
#Bakü
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