Tarihi uzay yolculuğu görevi başladı: Uzay turistleri 10 gün kalacak

ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan SpaceX Falcon 9 roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

Crew Dragon Freedom kapsülünü taşıyan roket bir ilki de beraberinde getirdi.

Dört kişilik mürettebat NASA tarafından kabul edilen ilk ticari amaçlı yolcular olarak da tarihe geçti.

Uzay aracında 55 milyon dolar bilet parası ödeyen Amerikan emlak yatırımcısı Larry Connor, Kanadalı iş insanı Mark Pathy ve İsrailli eski savaş pilotu Eytan Stibbe bulunuyor.

SpaceX roketi böyle fırlatıldı.

Ekibe eski NASA astronotu Amerikan Michael Lopez-Alegria liderlik ediyor.

DÜNYA NASA'nın Mars'a indirdiği mini helikopterden ilk fotoğraf geldi





KİŞİ BAŞI 55 MİLYON DOLAR

Bu kişilerin uzay turisti olmak için kişi başı verdikleri ücretin 55 milyon dolar olduğu söyleniyor. Bu da uçuşun toplam ücretinin 165 milyon dolar olması demek. Bu fiyatın içinde uzay turistlerinin tüm ekipmanları, roket yolculuğu ve uzayda yiyecekleri yemekler de var.

REKLAM

SpaceX, geçen yıl da bir milyarder ve konuklarını üç günlük bir yörünge yolculuğuna çıkarmıştı. Ancak bu uçuşta profesyonel astronotlar ve uzay görevlileri de bulunuyordu.

TEKNOLOJİ 2025’e kadar aya insan gönderilmeyecek

10 GÜN SÜRECEK

Dört mürettebattan oluşan ekip, uzay istasyonunda 10 gün kalarak 19 Nisan'da dünyaya dönmesi bekleniyor.

Bu dönüş yolculuğunun ise otomatik kapsülle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AX-1 adlı görevde, ilk ticari uzay istasyonunu inşa etme planlarının bir parçası için araştırma ve deney yapılacak.

Fırlatılma anı NASA tarafından canlı yayınlandı.

RUS BÖLGESİNE EKİPTEN İZİNSİZ GİRİLEMEYECEK

NASA, ekibin istasyonda Rus kozmonotların bulunduğu bölüm hariç her yere erişebileceğini açıkladı.

Rus kozmonotların bulunduğu bölüme erişim için ise Rus ekibinden izin alınması gerekeceği duyuruldu.

TEKNOLOJİ NASA Dünya Gözlem Turnuvası Editörü Carlowicz: 'Van Gölü kazanacak' demiştim