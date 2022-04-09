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Teknoloji Tarihi uzay yolculuğu görevi başladı Uzay turistleri 10 gün kalacak
BİLİM

Tarihi uzay yolculuğu görevi başladı: Uzay turistleri 10 gün kalacak

İlk özel uzay istasyonunu yapmak isteyen Axiom Space şirketi tarihi görevine başladı. NASA iş birliği ile gerçekleştirilen uzay misyonunun ilk görevi için SpaceX Falcon 9 roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na iniş yaptı. Oldukça yüksek bir bedel ödeyerek tarihi uçuşta uzay turisti olarak yer almayı başaran uzay turistlerinin burada 10 güne yakın bir süre geçirmesi planlanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarihi uzay yolculuğu görevi başladı: Uzay turistleri 10 gün kalacak
Uzay turistleri fırlatma öncesi böyle poz verdi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan SpaceX Falcon 9 roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

Crew Dragon Freedom kapsülünü taşıyan roket bir ilki de beraberinde getirdi.

Dört kişilik mürettebat NASA tarafından kabul edilen ilk ticari amaçlı yolcular olarak da tarihe geçti.

Uzay aracında 55 milyon dolar bilet parası ödeyen Amerikan emlak yatırımcısı Larry Connor, Kanadalı iş insanı Mark Pathy ve İsrailli eski savaş pilotu Eytan Stibbe bulunuyor.

SpaceX roketi böyle fırlatıldı.
SpaceX roketi böyle fırlatıldı.

Ekibe eski NASA astronotu Amerikan Michael Lopez-Alegria liderlik ediyor.

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KİŞİ BAŞI 55 MİLYON DOLAR

Bu kişilerin uzay turisti olmak için kişi başı verdikleri ücretin 55 milyon dolar olduğu söyleniyor. Bu da uçuşun toplam ücretinin 165 milyon dolar olması demek. Bu fiyatın içinde uzay turistlerinin tüm ekipmanları, roket yolculuğu ve uzayda yiyecekleri yemekler de var.

  • SpaceX, geçen yıl da bir milyarder ve konuklarını üç günlük bir yörünge yolculuğuna çıkarmıştı. Ancak bu uçuşta profesyonel astronotlar ve uzay görevlileri de bulunuyordu.

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10 GÜN SÜRECEK

Dört mürettebattan oluşan ekip, uzay istasyonunda 10 gün kalarak 19 Nisan'da dünyaya dönmesi bekleniyor.

Bu dönüş yolculuğunun ise otomatik kapsülle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AX-1 adlı görevde, ilk ticari uzay istasyonunu inşa etme planlarının bir parçası için araştırma ve deney yapılacak.

Fırlatılma anı NASA tarafından canlı yayınlandı.
Fırlatılma anı NASA tarafından canlı yayınlandı.

RUS BÖLGESİNE EKİPTEN İZİNSİZ GİRİLEMEYECEK

NASA, ekibin istasyonda Rus kozmonotların bulunduğu bölüm hariç her yere erişebileceğini açıkladı.

Rus kozmonotların bulunduğu bölüme erişim için ise Rus ekibinden izin alınması gerekeceği duyuruldu.

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Uzay'ın ilk turistlerinden ilk kare
FOTOĞRAF 4
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NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden tarihte ilk defa tamamı sivillerden oluşan astronotlar, Inspiration 4 (Esinlenme 4) misyonu çerçevesinde Dünya’nın yörüngesine ulaştı.
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Üç günlük uzay yolculuğu kapsamında ‘uzay turistleri’ olarak adlandırılan ekipten, ilk görseller paylaşıldı.
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Astronotların, Dünya yörüngesindeki seyahatlerinin sonunda ABD’nin Florida kıyılarına inmesi planlanıyor.
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Her 90 dakikada Dünya etrafında bir tur atacakları ifade edildi.
Uzay'ın ilk turistlerinden ilk kare
ABD'nin uzay programını yöneten NASA'nın uzay taşımacılığından sorumlu SpaceX tarafından uzaya gönderilen ve tamamı sivillerden oluşan astronotlardan ilk görseller paylaşıldı.


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